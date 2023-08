LIVE Italia-USA, Mondiali volley femminile U19 in DIRETTA: semifinale in serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale dei Mondiali U19 di volley femminile tra l’Italia e gli USA. Un confronto molto importante, che si terrà in serata (ore 21.00), in cui ci giocherà l’accesso all’atto conclusivo e in cui le azzurre vorranno dar seguito al sogno.

Le nostre portacolori, con le unghie e con i denti, sono giunte a questo punto, soprattutto dopo aver sofferto non poco nei quarti di finale contro la Croazia. La Nazionale, infatti, ha saputo imporsi a Osijek al tie-break, dopo aver perso i primi due set 22-25; 21-25; 25-20; 25-14; 15-13.

Una partita nella quale è stata sugli scudi la prestazione della schiacciatrice Lisa Esposito, autrice di 26 punti, coadiuvata dalla capitana Erika Esposito (18 punti, 2 ace). Certo l’ostacolo degli Stati Uniti sarà particolarmente impegnativo, tenuto conto della loro vittoria contro il Brasile al tie-break, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno Giappone e Turchia.

