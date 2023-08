Volley femminile, l’Italia si ferma in semifinale ai Mondiali Under 19: USA troppo forti, si lotta per il bronzo

L’Italia si è dovuta inchinare al cospetto degli USA nella semifinale dei Mondiali Under 19 di volley femminile. La nostra Nazionale, reduce dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro la Croazia, non sono riuscite nell’impresa contro la formazione a stelle e strisce, dovendo così dire addio al sogno di disputare l’atto conclusivo per il titolo. Le azzurre, che oggi hanno perso per 3-1 (25-18; 25-22; 20-25; 25-15) si dovranno accontentare di fronteggiare il Giappone a Osijek (Croazia) nel match che domani metterà in palio la medaglia di bronzo. Ci sarà la possibilità di tornare sul podio dopo le vittorie del 2015 e del 2017 e i secondi posti del 2019 e del 2021 (la kermesse era ai tempi riservata alle under 18).

Le ragazze di coach Michele Fanni hanno perso nettamente il primo set, condizionato anche da una lunga interruzione dovuta a un black-out all’impianto elettrico. La nostra Nazionale ha reagito nel secondo parziale e si è portata sul 16-13, salvo subire la rimonta delle toniche avversarie. Le azzurre non hanno mollato la presa e con grande piglio hanno rimontato dal 7-10 nella terza frazione, riuscendo così a riaprire la contesa. Gli USA hanno però piazzato un micidiale parziale di 7-0 in apertura del quarto set e si sono così involati verso la finale per la medaglia d’oro contro la Turchia.

Non è bastata la scatenata opposto Merit Adigwe (27 punti, 4 muri, 3 ace), affiancata dalle schiacciatrici Erika Esposito (9 punti) e Lisa Esposito (7 punti). Al centro hanno giocato Linda Manfredini (6 punti) e Maia Carlotta Monaco (4) sotto la regia di Ilaria Batte (3), Anna Bardaro il libero. Gli USA sono stati trascinati dalla schiacciatrice Abigail Vander Wal (21 punti, 3 muri) e dalle centrali Ayden Ames (13 punti, 3 muri) e Favor Anyanwu (13 punti, 7 muri), 10 sigilli per l’altro martello Teraya Sigler.

Foto: FIVB