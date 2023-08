LIVE Italia-Belgio 3-0, Europei volley 2023 in DIRETTA: esordio vittorioso per gli azzurri di De Giorgi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.45 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto e buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.43 L’Italia di Fefè De Giorgi esordisce dunque con un netto 3-0 agli Europei regolando un modesto Belgio. 25-17 25-18 25-15 i parziali del match in favore degli azzurri che torneranno ora in campo giovedì sera per la sfida all’Estonia nel match valido per la seconda giornata del gruppo A.

25-15 FALLO BELGIO! FINISCE QUI! ITALIA-BELGIO 3-0!

24-15 Reggers annulla il primo.

24-14 Sbaglia Desmet, dieci match-point Italia.

23-14 RUSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

22-14 Attacco di Michieletto.

21-14 Attacco di Reggers.

21-13 RUSSOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOO!!!!!!!!!

20-13 La parallela di Michieletto.

19-13 La parallela di Reggers.

19-12 Sbaglia anche il Belgio.

18-12 Errore al servizio Italia.

18-11 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DI ROMANO’!

17-11 Errore al servizio Belgio.

16-11 Attacco di Deroo.

16-10 Lungo il primo tempo di D’Heer.

15-10 Sbaglia anche il Belgio.

14-10 Errore al servizio Italia con Michieletto.

14-9 RUSSOOOOOOOOOOOOO ACEEEEEEEEEE!!!!!!!!!

13-9 Errore al servizio Italia.

13-8 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!

12-8 Errore al servizio Italia.

12-7 Lungo l’attacco di Deroo, allunga l’Italia, +5.

11-7 Attacco di Michieletto da seconda linea.

10-7 Deroo trova il mani out del muro.

10-6 LAVIAAAAAAAAAAAAAAAAAA ACEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!

9-6 Errore al servizio Belgio.

8-6 Attacco di D’Heer.

8-5 Errore al servizio Belgio.

7-5 D’Heer dopo la battuta robusta belga.

7-4 Il pallonetto di Deroo.

7-3 Attacco di Reggers.

7-2 Reggers va out con la diagonale.

6-2 Romanò porta l’Italia a +4.

5-2 La diagonale di Lavia.

4-2 Errore al servizio Belgio.

3-2 La diagonale di Reggers.

3-1 MICHIELETTOOOOOOOO ACEEEEEEEEEEEE!!!!!!

2-1 Si riscatta subito il 5 azzurro.

1-1 Sbaglia Michieletto con la parallela.

1-0 Errore al servizio Belgio.

22.15 Inizia il terzo set.

22.13 L’Italia conquista anche il secondo set portandosi sul 2-0.

25-18 SBERTOLIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEE!!! 2-0 ITALIA!

24-18 La diagonale di Romanò, sei set-point Italia.

23-18 Lunga la parallela di Romanò.

23-17 Giannelli con il palleggio di seconda.

Il punto è dell’Italia.

22-17 Attacco di Lavia da seconda linea, challenge Belgio.

21-17 Altro errore al servizio belga.

20-17 Attacco di diagonale di Cox.

20-16 Errore al servizio Belgio.

19-16 Desmet trova il mani out del muro.

19-15 Pulizia di Desmet sotto rete.

19-14 Sbaglia anche l’Italia.

19-13 Errore al servizio Belgio.

18-12 Attacco di Desmet.

18-11 Errore al servizio Belgio.

17-11 Pallonetto di Reggers.

17-10 RUSSOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOO!!!!!!!!

16-10 Errore in costruzione Belgio, scappano via gli azzurri nel secondo set.

15-10 Romanò trova il mani out del muro.

14-10 Errore al servizio Italia.

14-9 Giannelli chiude sotto rete dopo un attacco di Romanò contenuto dai belgi.

13-9 Errore di Michieletto in parallela.

13-8 Attacco di Michieletto.

12-8 MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOO!!!!!!!!

11-8 Errore di Reggers, +3 Italia.

10-8 ACEEEEEE DI ROMANO’!

9-8 Attacco di Romanò.

8-8 D’Heer chiude sotto rete.

8-7 Pallonetto di Desmet.

8-6 Diagonale di Reggers.

8-5 Attacco di Russo.

7-5 Lungo scambio chiuso da Desmet.

7-4 Michieletto risponde con la stessa moneta.

6-4 Reggers trova il mani out del muro.

6-3 Romanò trova il mani out del muro, parziale aperto di 6-0 Italia.

5-3 RUSSOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!

4-3 GIANNELLIIIIIIIIII ACEEEEEEEEE!!!!!!!

3-3 ROMANOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOO!!!!!!!!

2-3 Russo fa pulizia a muro.

1-3 Michieletto trova il mani out del muro.

0-3 Attacco out di Lavia, break Belgio.

0-2 Deroo trova il mani out del muro.

0-1 Errore al servizio Italia.

21.43 Inizia il secondo set.

21.40 Primo set controllato fin dalle prime battute dagli azzurri di Fefè De Giorgi che si portano in vantaggio a Bologna.

25-17 SBAGLIA DEROO! L’ITALIA CONQUISTA IL PRIMO SET!

24-17 Van de Velde va out col primo tempo, otto set-point Italia.

23-17 Errore al servizio Belgio.

22-17 Sbaglia Michieletto.

22-16 Errore al servizio Belgio.

21-16 Pallonetto di Cox.

21-15 Errore al servizio Italia.

21-14 La pipe di Lavia.

20-14 Il challenge dà il punto al Belgio.

21-13 Errore al servizio Belgio.

20-13 Primo tempo di D’Heer.

20-12 Errore del Belgio.

19-12 La diagonale di Lavia.

17-10 ACEEEEEEEEEEEEEEE DI RUSSOOOOOOOO!!!

16-10 Primo tempo di Russo.

15-10 Attacco di D’Hulst.

15-9 Lavia sulla free-ball concessa.

14-9 Il challenge dà il punto al Belgio.

15-8 Lavia pulisce a muro.

14-8 La diagonale di D’Hulst.

14-7 Primo tempo di Russo.

13-7 Errore al servizio Italia.

13-6 La parallela di Michieletto.

12-6 Attacco di D’Hulst in diagonale.

12-5 GALASSIIIIIIII MUROOOOOOOOOOOOO!!!!!!!

11-5 Romanò trova il mani out del muro.

10-5 Primo errore al servizio per gli azzurri.

10-4 C’è solo l’Italia in campo ora.

9-4 Galassi fa pulizia sotto rete.

8-4 Errore di D’Hulst, allunga l’Italia, time out Belgio.

7-4 Pallonetto di Lavia.

6-4 Reggers con la diagonale.

6-3 Out l’attacco di Deroo, +3 Italia.

5-3 ACEEEE DI RUSSO!

4-3 Rotty va in rete con la pipe.

3-3 Si riscatta Michieletto trovando il mani out del muro con la pipe.

2-3 Muro belga su Michieletto.

2-2 Altro mani out di Deroo.

2-1 Pallonetto di Romanò.

1-1 Deroo trova il mani out del muro.

1-0 Russo mette giù il primo pallone della partita.

SI PARTE!

21.11 Inno di Mameli!

21.10 Inno nazionale belga.

21.05 Gli azzurri avranno la possibilità di disputare tutta la prima fase dell’Europeo in casa, potendo quindi contare anche sulle energie trasmesse dal pubblico che Giannelli e compagni dovranno cercare di incanalare nel migliore dei modi. Dopo quella con il Belgio seguiranno le sfide con Estonia e Serbia a Perugia, Svizzera e Germania ad Ancona con le prime quattro del girone che otterranno il pass per la fase ad eliminazione diretta.

21.00 Un quarto d’ora al primo pallone del match, in corso il riscaldamento.

20.55 L’Italia di Ferdinando De Giorgi scende in campo a Bologna per iniziare a difendere il titolo europeo conquistato due anni fa. Non sarà una missione semplice quella degli azzurri, a partire proprio da una gara di esordio da prendere con le pinze sebbene la caratura del Belgio non sia esattamente quella di una corazzata.

20.50 Buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio, match di esordio degli azzurri di Fefè De Giorgi agli Europei 2023 di pallavolo.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio, match di esordio degli azzurri agli Europei 2023 di pallavolo. Alla “Unipol Arena” di Bologna gli uomini di Fefè De Giorgi vogliono iniziare con il piede giusto la rassegna continentale.

L’Italia di Ferdinando De Giorgi scende in campo a Bologna per iniziare a difendere il titolo europeo conquistato due anni fa. Non sarà una missione semplice quella degli azzurri, a partire proprio da una gara di esordio da prendere con le pinze sebbene la caratura del Belgio non sia esattamente quella di una corazzata.

Gli azzurri avranno la possibilità di disputare tutta la prima fase dell’Europeo in casa, potendo quindi contare anche sulle energie trasmesse dal pubblico che Giannelli e compagni dovranno cercare di incanalare nel migliore dei modi. Dopo quella con il Belgio seguiranno le sfide con Estonia e Serbia a Perugia, Svizzera e Germania ad Ancona con le prime quattro del girone che otterranno il pass per la fase ad eliminazione diretta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio, match valido per la prima giornata del gruppo A degli Europei di pallavolo 2023. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 21.15 alla “Unipol Arena” di Bologna, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: FIVB