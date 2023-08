LIVE Arnaldi-Medvedev 2-6 5-7, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: l’azzurro esce onorevolmente dal torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.38 La nostra DIRETTA LIVE di Arnaldi-Medvedev finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi con il derby tra Sinner e Berrettini. Seguite anche Musetti contro Kokkinakis, impegnato nel terzo set. Buona serata a tutti.

21.37 Arnaldi che esce dal torneo avendo passato le qualificazioni e un turno nel tabellone principale. I progressi sono sensibili e la crescita di questa stagione è evidente.

21.35 Un match che sa comunque di conferma per Arnaldi: 30 errori gratuiti, ma anche 22 vincenti. L’azzurro dopo un primo set negativo, ha giocato un buonissimo secondo set, arrivando vicino al tiebreak.

FINISCE QUI! Vince Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2 7-5: Matteo Arnaldi esce comunque a testa alta.

15-40 Schiaffo al volo che scappa via ad Arnaldi dopo un eccezionale lungolinea di rovescio. Ci sono due match point per il russo.

15-30 Ottima difesa e perfetta transizione verso la rete per Arnaldi.

0-30 Difende su tutte le palle Medvedev e Arnaldi affossa il dritto.

0-15 In rete il dritto di Arnaldi in uscita dal servizio.

6-5 Medvedev. Due ace di fila per il russo che resta davanti nel punteggio e si assicura il tiebreak.

40-0 Ace al centro per Medvedev.

30-0 Intensità altissima e alla fine è Arnaldi a sbagliare con il dritto.

15-0 In rete il dritto di Arnaldi.

5-5. Game perfetto giocato da Arnaldi che continua a stare attaccato al suo avversario.

40-0 Ancora a rete a prendersi il punto Arnaldi: tre chance per il 5-5.

30-0 Volée splendida e chiusura con lo smash per Arnaldi.

15-0 Servizio e dritto in contropiede per Arnaldi.

5-4 Medvedev. Non senza difficoltà tiene il servizio l’ex numero 1 del mondo che costringe Arnaldi a servire per rimanere nel match.

40-30 Incide bene con il dritto il giocatore russo.

30-30 Stavolta entra la prima e il punto arriva diretto per il russo.

15-30 Salgono a cinque i doppi falli: ha forzato la seconda Medvedev.

15-15 Doppio fallo commesso dal russo.

15-0 Serve bene Medvedev al centro.

4-4. Clamoroso errore di Medvedev con il dritto nei pressi della rete. Arnaldi si tiene ancora a galla.

A-40 Prima vincente al centro per Arnaldi.

40-40 Regala con la risposta di rovescio Medvedev.

40-A Sbaglia un’altra palla corta Arnaldi: pericolosa palla break in favore di Medvedev.

40-40 Non arriva neanche alla rete il tentativo di smorzata di Arnaldi.

40-30 Gran prima e smash a chiudere: c’è la palla del 4-4.

30-30 Serve and volley che dà dividendi ad Arnaldi.

15-30 Molto intenso e duro questo scambio, il dritto alla fine scappa ad Arnaldi.

15-15 Fa un buco per terra con lo sventaglio di dritto Arnaldi.

0-15 In corridoio il dritto di Arnaldi: game che comincia in salita.

4-3 Medvedev. Passante in controbalzo con il rovescio pazzesco per il russo che tiene annullando una palla break.

A-40 Prima vincente per il russo.

40-40 Mette in campo la prima Medvedev che cancella la palla break.

30-40 Non riesce la palla corta di Medvedev e Arnaldi si procura la palla break.

30-30 Servizio vincente per il russo.

15-30 Largo il rovescio di Medvedev su una palla senza peso.

15-15 Spinge alla grande con il rovescio e rimane in rete la volée stoppata di Arnaldi.

0-15 Lungo il dritto di Medvedev in uscita dal servizio.

3-3. Anche con l’aiuto del nastro Arnaldi chiude questo serve and volley.

A-40 Ben mascherata la smorzata di Arnaldi.

40-40 Risponde bene Medvedev con il rovescio.

40-30 Ancora riuscito il serve and volley per Arnaldi.

30-30 Prende la riga con la risposta Medvedev e Arnaldi sbaglia di dritto.

30-15 Sfugge il rovescio di Arnaldi.

30-0 Smorzata precisa che lascia fermo Medvedev.

15-0 Arriva in ritardo nello spostamento verso sinistra Medvedev.

3-2 Medvedev. A zero tiene la battuta il russo che rimane al comando delle operazioni.

40-0 Buon rovescio lungolinea per Medvedev.

30-0 Non ben eseguito il drop shot da Arnaldi.

15-0 Servizio decisamente sostanzioso da parte di Medvedev.

2-2. Secondo ace del game e Arnaldi tiene con autorità il turno di battuta.

40-30 Perde di vista la palla Arnaldi con il dritto.

40-15 Molto preciso il servizio, altrettanto la volée: due chance per il 2-2.

30-15 Gran difesa di Medvedev con il rovescio, rispedisce indietro Arnaldi.

30-0 Ace al centro per l’azzurro, il terzo del match.

15-0 Perfetta la palla corta di Arnaldi.

2-1 Medvedev. Serve bene il russo che non concede nulla dal 40-40.

A-40 Secondo ace del game che dà una mano al numero 3 del mondo.

40-40 Ancora un errore di Medvedev al termine di uno scambio prolungato: da 40-0 a parità.

40-30 Non passa la smorzata del russo: altra leggerezza.

40-15 Forza la seconda e commette il doppio fallo Medvedev.

40-0 Servizio a uscire e rovescio incrociato per Medvedev.

30-0 Medvedev non perdona e piazza l’ace.

15-0 Arriva un altro errore per il ligure.

1-1. Bravissimo Arnaldi che risale dallo 0-40 e resta in qualche modo agganciato.

A-40 Concede ancora qualcosa Medvedev, questa volta con il rovescio.

40-40 Con coraggio Arnaldi annulla anche la terza palla break prendendo la rete.

30-40 Sul nastro il dritto di Medvedev: annullata anche la seconda palla break.

15-40 Volée da sotto la rete splendida di Arnaldi.

0-40 Difesa profondissima da parte di Medvedev e l’azzurro commette un altro errore di dritto. Tre palle break.

0-30 Ancora il dritto a tradire Arnaldi.

0-15 In rete il dritto di Arnaldi su una palla senza peso offerta da Medvedev.

1-0 Medvedev. Si era difeso bene l’azzurro, ma poi sbaglia con il dritto. Avanti anche nel secondo set il russo.

A-40 Non trova la palla Arnaldi: palla dell’1-0 in favore della testa di serie numero 2.

40-40 C’è l’ace da parte di Medvedev ad annullare anche la seconda palla break.

30-40 Serve bene e chiude con il rovescio Medvedev.

15-40 C’è anche il doppio fallo del russo che offre due palle break.

15-30 Largo il rovescio di Medvedev che torna a concedere qualcosa.

15-15 Ottima seconda messa in campo da Medvedev.

0-15 Risponde alla grande Arnaldi che spinge con il rovescio a diagonale, andando a prendersi di forza il punto.

20.41 Troppo impreciso Arnaldi in questo primo set: l’azzurro è mancato nelle esecuzioni, come tante palle corte. Solo il 46% di prime per l’italiano che non ha avuto gran supporto dal servizio.

6-2 PRIMO SET MEDVEDEV. Con il doppio fallo Arnaldi chiude il game e il primo parziale che va appannaggio del russo.

30-40 Lunga di poco la risposta di dritto di Medvedev.

15-40 Strappa con il dritto Arnaldi dopo un’ottima difesa. Due set point.

15-30 Palla corta, pallonetto e alla fine in qualche modo l’azzurro riesce a vincere il punto.

0-30 Un muro Medvedev in difesa: Arnaldi alla fine è spinto all’errore con il rovescio.

0-15 Sbaglia Arnaldi con il dritto a sventaglio.

5-2 Medvedev. C’è l’ace per il russo che risale alla grande da 0-30. Il numero 3 del mondo chiama il fisioterapista per un fastidio alla spalla.

40-30 Buon servizio esterno per il russo che ha una chance per il 5-2.

30-30 Dritto stretto in contropiede fenomenale da parte di Medvedev.

15-30 Si ferma sul nastro la smorzata di Arnaldi.

0-30 Ancora il dritto a tradire Medvedev: errore evidente in corridoio.

0-15 Dritto in corridoio da parte di Medvedev in uscita dal servizio.

4-2 Medvedev. A zero tiene la battuta Arnaldi che prova a rimanere in scia del suo avversario.

40-0 In corridoio la risposta di Medvedev che ha cercato il vincente.

30-0 Spinge bene con il dritto l’azzurro.

15-0 Prima di servizio estremamente precisa che dà il punto diretto ad Arnaldi.

4-1 Medvedev. Prova ad accelerare Arnaldi con il rovescio, ma finisce per sbagliare. Consolida il break il russo.

40-30 In rete il drop shot di Medvedev.

40-15 Servizio e dritto da metà campo per il russo che ha due palle per il 4-1.

30-15 Concede Medvedev con il dritto lungolinea.

30-0 Estremamente profondo e preciso il rovescio di Medvedev.

15-0 Servizio, dritto e smash per Medvedev.

3-1 BREAK MEDVEDEV. Il russo risponde bene, offre una volée scomoda ad Arnaldi e poi lo passa.

30-40 Sparacchia via il dritto in uscita dal servizio: troppa fretta per Arnaldi. Palla break.

30-30 Molto solido Medvedev nei pressi della rete dopo un buon recupero di smorzata.

30-15 Arriva comodamente sulla palla corta di Arnaldi, ma poi Medvedev sbaglia l’angolo del dritto.

15-15 Lunga di un soffio la seconda di Arnaldi: arriva il primo doppio fallo.

15-0 Servizio e dritto per il giocatore italiano.

2-1 Medvedev. Il numero 3 del mondo tiene con particolare agio anche questo turno.

40-15 Ace al centro scagliato dal russo.

30-15 Se ne va la risposta bloccata provata da Arnaldi.

15-15 Primo doppio fallo commesso da Medvedev.

15-0 Arnaldi arriva dappertutto, ma Medvedev chiude nei pressi della rete.

1-1. Tiene un bel turno di servizio Arnaldi che entra così appieno dentro il match.

A-40 Risposta profonda di Medvedev, ma è splendido il controbalzo di dritto di Arnaldi.

40-40 Scambio estremamente intenso, Arnaldi prova ancora ad affidarsi alla smorzata, ma non passa.

A-40 Palla corta, pallonetto e rovescio in spinta: giocato in maniera intelligente questo punto da Arnaldi.

40-40 Non chiude con il dritto da metà campo di Arnaldi, Medvedev non perdona con la difesa.

40-30 Ace da parte dell’italiano che ha la palla dell’1-1.

30-30 Risponde profondo Medvedev che sorprende Arnaldi.

30-15 Servizio vincente al centro di Arnaldi seguito anche a rete.

15-15 Lungo di poco il dritto del tennista ligure.

15-0 Un’altra buona soluzione da parte di Arnaldi con la smorzata, stavolta giocata con il dritto.

1-0 Medvedev. Altra prima vincente per il russo che contiene il rientro in questo game di Arnaldi.

40-30 Arriva scoordinato Medvedev sulla palla corta e sbaglia con il dritto.

40-15 Altra risposta aggressiva da parte dell’azzurro.

40-0 In controbalzo il russo si salva sulla risposta aggressiva di Arnaldi.

30-0 Servizio vincente a uscire da parte di Medvedev.

15-0 Largo il rovescio di Arnaldi che aveva risposto bene.

SI PARTE! Daniil Medvedev alla battuta.

20.01 Sono scesi in campo i due giocatori che iniziano la fase di riscaldamento.

19.58 Un Arnaldi che si sta avvicinando ai primi 50 del mondo: lo scorso anno di questi tempi giocava la finale del Challenger di San Marino. Un’evoluzione impetuosa quella del sanremese.

19.55 Medvedev non ha giocato dopo la semifinale raggiunta a Wimbledon e persa in malo modo contro Alcaraz. Il rientro in campo potrebbe riservare delle insidie.

19.52 L’azzurro è in un grande momento: viene dalla semifinale di Umago ed è passato per le qualificazioni per arrivare in main draw a Toronto, battendo Pospisil al primo turno.

19.49 Arnaldi ritrova Medvedev dopo l’incrocio di Dubai, nel quale l’azzurro uscì a testa alta dal campo con il punteggio di 6-4 6-2.

19.46 Ben ritrovati amici di OA Sport. Taylor Fritz ha battuto 7-6 3-6 6-3 Ugo Humbert qualificandosi per gli ottavi di finale. Fra poco in campo Matteo Arnaldi sul Grandstand.

19.04 Ugo Humbert vince il secondo set per 6-3 su Taylor Fritz: si va al terzo a Toronto e si allunga l’attesa per Medvedev-Arnaldi.

18.19 Ben trovati amici di OA Sport. Taylor Fritz si è aggiudicato il primo set al tiebreak con il punteggio di 9-7 ai danni di Ugo Humbert: al termine di questo match sul Grandstand scenderanno in campo Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, il ligure va a caccia dell’impresa, affrontando il russo (n.3 del mondo e testa di serie n.2 del tabellone).

Il nostro portacolori ha dovuto affrontare la trafila delle qualificazioni, vincendo in maniera piuttosto brillante i due incontri a precedere quello del primo round del main draw. In quest’ultimo caso, la sorte gli è stata favorevole in quanto l’incrocio con il padrone di casa Vasek Pospisil non era certamente impossibile. Bravo Arnaldi, però, a cogliere questa opportunità.

Sul suo cammino ci sarà però oggi un avversario di tutt’altro livello, tra i candidati al successo finale e in grado di esprimere un grande tennis su questa superficie rapida. Il nostro portacolori proverà a sfruttare il fatto di non avere nulla da perdere, esprimendo la propria miglior versione. Un precedente tra i due c’è e risale al torneo di Dubai di quest’anno, vinto da Medvedev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Toronto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida è la seconda sul Grandstand, il cui programma inizia dalle 17.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: Lapresse