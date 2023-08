L’Italia vince un oro olimpico ai Mondiali di atletica dopo 20 anni! Gianmarco Tamberi rinverdisce la notte di Gibilisco

28 agosto 2003 – 22 agosto 2023. Da Giuseppe Gibilisco a Gianmarco Tamberi. L’Italia è tornata a vincere un oro in specialità olimpica ai Mondiali di atletica leggera dopo 20 anni (per la precisione 19 anni e 359 giorni…). L’anno scorso Massimo Stano aveva trionfato nella 35 km di marcia a Eugene, ma quella disciplina non è purtroppo entrata nel programma a cinque cerchi e dunque il digiuno è proseguito fino a ieri sera, quando il fuoriclasse marchigiano ha trionfato nel salto in alto con un magistrale balzo a 2.36 metri piazzato al primo tentativo.

Dalla notte surreale di Parigi Saint-Denis all’epopea di Budapest. Il siciliano vinse nel salto con l’asta superando 5.90 al primo tentativo (ancora oggi record nazionale), dopo essere stato perfetto anche a 5.85 e a 5.80. L’azzurro era con le spalle al muro dopo aver commesso due errori a 5.75, passò direttamente alla quota successiva giocandosi l’ultimo tentativo a disposizione e poi iniziò la micidiale progressione che stese il sudafricano Okkert Brits e lo svedese Patrik Kristiansson. L’attuale allenatore di Claudio Stecchi, che stamattina sarà impegnato nelle qualificazioni, riuscì poi a mettersi al collo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004.

Tamberi ha invece fatto suo il salto in alto, dopo un avvio difficile (un errore a 2.25) a cui è però seguita la perfezione totale (2.29, 2.33 e il sigillo risolutore a 2.36). Il 31enne ha vinto da Campione Olimpico e ha completato il Grande Slam visto che in precedena aveva già vinto Europei outoor e indoor, Mondiali Indoor, Diamond League ed Europei a squadra (Coppa Europa). Un passaggio di testimone con le Olimpiadi di Parigi 2024 sullo sfondo.

Foto: Lapresse