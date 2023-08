Listone Fantacalcio 2023-2024: i prezzi e i costi di tutti i giocatori. La guida imperdibile per fare l’asta

Avere sempre più vicino l’inizio del campionato di serie A significa l’inizio di una stagione sportiva appassionante. Tutti all’inseguimento del Napoli campione d’Italia, per cucirsi lo scudetto sul petto. Ma di conseguenza, inizierà anche la nuova stagione di fantacalcio, con i milioni di fantallenatori pronti a creare la propria squadra per potersi divertire con il calcio a suon di +3. Andiamo ad analizzare brevemente il listone della Gazzetta dello Sport, per capire chi sono i giocatori su cui puntare.

In porta, il calciatore più costoso è Mike Maignan: l’estremo difensore del Milan ha abbondantemente dimostrato di essere uno dei migliori interpreti nel ruolo in Europa, per lui si spendono 47 fantamilioni. Alle sue spalle Alex Meret, miglior portiere titolare per fantamedia lo scorso anno (5,56): per lui 42 fantamilioni, un prezzo più alto di Wojciech Szczesny (41) ed Ivan Provedel (40), lo scorso anno il portiere con più clean sheets del campionato. Per quelli di ‘seconda fascia’, occhio a Vanja Milinkovic-Savic: 25 crediti per lui, e il Torino è una squadra che tende a non subire troppo.

Tra i difensori, il migliore rimane Theo Hernandez. Spinta costante e più di qualche bonus, ben 45 i fantamilioni da spendere per lui. Il morbidissimo piede sinistro di Federico Dimarco è a quota 41, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è sul gradino più basso del podio a quota 38: con uno di questi difensori vi garantite un giocatore capace di darvi qualche gioia. Sorprende il prezzo non troppo alto di Perr Schuurs, listato a 25 crediti, mentre se cercate un colpo a costo ancora più basso guardate ancora in casa Torino con Raoul Bellanova (15).

Si va in casa Lazio per il calciatore di maggiore quotazione tra i centrocampisti: la fantasia di Luis Alberto è quotata 52 crediti, anche se la maretta creatasi attorno per storie di mancati pagamenti di bonus crea qualche dubbio. Dunque potreste puntare su Teun Koopmeiners (50), sempre più leader del centrocampo dell’Atalanta, lo scorso anno 10 reti per lui e pericolosissimo con i calci piazzati, può essere un valore aggiunto. Quarto posto per Felipe Anderson (47), che gioca nel tridente d’attacco di Maurizio Sarri e può garantire un bottino vicino alla doppia cifra, alle spalle di Nicolò Barella, che forse non ha un rapporto qualità-prezzo giusto (49). Federico Chiesa è listato centrocampista a quota 44, rischioso ma ci sta se credete in lui. Scommessina? Gagliardini a 18 crediti: nel Monza può tornare quella mezzala capace di regalarvi tre o quattro reti inaspettate.

Attaccanti? Non c’è dubbio: il nome di grido è Victor Osimhen. Ci sono molte voci di mercato su di lui, ma è meritatamente il calciatore più costoso del lotto con 90 crediti. Lautaro Martinez gli è appena dietro a 88, ormai bomber iperaffidabile e sicuro di rimanere all’Inter, se volete una certezza al 110%. Nonostante una stagione poco performante con 12 reti, Ciro Immobile è terzo con 86 crediti. Se volete risparmiare qualche credito c’è Boulaye Dia a quota 63, a meno dei vari Berardi, Kvaratskhelia e Leao; intrigante Mateo Retegui con 53 crediti, pronto a raccogliere lo scettro di Diego Milito al Genoa.

Se volevte controllare tutto il listone di Gazzetta.it, andate a questo link.

Foto: LaPresse