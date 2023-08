Le possibili avversarie della Lazio in Champions League: chi evitare nel sorteggio e su chi puntare. Tutte le fasce

Siamo oramai agli sgoccioli, poi si partirà ufficialmente. La UEFA Champions League 2023/2024 nella serata di ieri ha conosciuto le ultime squadre in grado di staccare un pass per la fase a gironi. Dopo un’estate già ricca di gare preliminari, conclusesi con i Playoff terminati solamente ieri sera, adesso può partire la fare a gironi della massima competizione europea per club. E quest’oggi infatti, a partire dalle 18.00, avverranno i sorteggi della fase a gruppi dell’ex Coppa dei Campioni.

Conosceremo ogni singolo raggruppamento compresi quelli che vedranno come protagoniste, si spera, le italiane. Ricordiamo infatti che Napoli, Inter, Milan e Lazio prenderanno parte alla Champions che verrà. E volendo focalizzare la nostra attenzione sui biancocelesti guidati da Maurizio Sarri, le probabilità di essere coinvolti in un girone di ferro sono altissime.

La squadra del patron Lotito è stata inserita nella terza fascia e, durante le estrazioni, questo posizionamento potrebbe rappresentare un grosso problema. La Lazio non potrà estrarre dalle urne squadre della sua stessa fascia ma, la prima e la seconda, spaventano e non poco. Dal Real Madrid allo United, passando per l’Atletico Madrid, l’Arsenal, il Barcellona o ancora il Manchester City, il Bayern Monaco e il PSG; spaventano meno Benfica e Feyenoord. Insomma solo dopo il tardo pomeriggio di oggi scopriremo le tre avversarie della Lazio nella fase a gironi.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, Braga, PSV, Copenaghen

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Young Boys ,Anversa

