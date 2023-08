Judo, Lucio Tavoletta è oro nei -73 kg e Alessandro D’Urbano argento nel -81 kg dei Mondiali Cadetti a Zagabria

Una giornata da ricordare per l’Italia la terza dei Mondiali 2023 Cadetti di judo, sul tatami di Zagabria (Croazia). Dopo i due bronzi di Francesco Crociani nei -50 kg e di Elena Storione nei -48 kg dei primi due giorni, il bilancio tricolore si è arricchito di podi.

Lucio Tavoletta, dopo l’oro continentale, si è laureato campione del mondo della categoria dei -73 kg, mentre Alessandro D’Urbano ha conquistato l’argento nei -81 kg. Un day-3 nel quale il Bel Paese ha potuto contare sul piazzamento di Martina Capezzuto nei -57 kg (settima posizione).

Tavoletta si è fatto largo nella propria Pool, battendo lo sloveno Stefan Josipovic, l’ungherese Balazs Bertalan e l’azero Suleyman Shrukov. In semifinale il nostro portacolori ha regolato l’uzbeko Ablakukolo prima di confrontarsi con il georgiano Tsotne Bakhtadze. Per quanto riguarda i -81 kg, D’Urbano si è fatto valere al cospetto del bosniaco Aleksic, del bulgaro Valchev e del tedesco Distel. Nel penultimo atto è riuscito a spuntarla contro il serbo Grahovac, prima di capitolare al cospetto dell’altro serbo Rutovic.

Parlando dei 57 kg, Martina Capezzuto ha superato i primi due turni con la slovena Jevgenija Gajic e la finlandese Riina Myllyla, prima di cedere per immobilizzazione a Yu-Han Lin di Taipei e all’uzbeka Aselkhan Aralbaeva nel Golden Score del recupero per wazari di uchi mata. Al primo turno, invece, è terminata l’avventura degli altri azzurrini presenti in questa terza giornata. Sono arrivate le sconfitte di Maila Pagliaro nei 63 kg, contro la kazaka Dilnaz Dosbergen, e di Sara Cardella nei 57 kg, costretta alla resa per il juji gatame della statunitense Nicole Cancela.

Foto: IJF