Judo, i convocati dell’Italia per il Mondiale Cadetti: 20 azzurrini protagonisti a Zagabria

Dopo aver ottenuto tre medaglie agli Europei di categoria in Portogallo, la Nazionale italiana cadetti di judo si appresta ad affrontare i Campionati Mondiali 2023 di Zagabria da mercoledì 23 a domenica 27 agosto. Oltre 570 atleti provenienti da 64 Paesi diversi sono iscritti alla rassegna iridata riservata ai judoka nati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.

Lucio Tavoletta, numero 1 del ranking mondiale cadetti e campione continentale in carica nei 73 kg, è probabilmente la punta di diamante della spedizione tricolore insieme a Cristiano Mincinesi, testa di serie n.2 del seeding nei 90 kg dopo l’argento agli Europei Under 18. In tutto saranno venti gli azzurrini impegnati nella capitale croata per l’evento più importante della stagione per questa classe d’età.

Oltre ai due nomi citati in precedenza, sono stati convocati al maschile anche Francesco Crociani (50 kg), Thomas Sassi (50 kg), Raffaele Sodano (55 kg), Emiliano Lattanzi (55 kg), Antonio Esposito (60 kg), Alessandro D’Urbano (81 kg), Luigi Barbero (90 kg) ed Emiliano Rossi (+90 kg). Nel settore femminile vedremo all’opera invece Miriam Tempesta (40 kg), Rachele Moruzzi (44 kg), Alice Bersellini (48 kg), Elena Storione (48 kg), India Serafini (52 kg), Sara Cardella (57 kg), Martina Capezzuto (57 kg), Maila Pagliaro (63 kg), Aurora Mengia (70 kg), Lucia Magli (+70 kg).

Foto: Fijlkam