Judo, Francesco Crociani si tinge di bronzo nei 50 kg dei Mondiali 2023 Cadetti

Calato il sipario sulla prima giornata dei Mondiali 2023 Cadetti di judo, sul tatami di Zagabria (Croazia). Sono stati assegnati quattro titoli iridati nel day-1, ovvero quelli delle categorie più leggere: -40 kg e -44 kg femminili, -50 kg e -55 kg maschili.

In casa Italia, si è potuto festeggiare il bronzo di Francesco Crociani nei -50 kg. Grande il percorso dell’azzurrino, spintosi al Final Block e capace di spuntarla nella Finale per il terzo posto contro il kazako Nurbol Askar, mettendo in atto un wazari di contro-tecnica nel Golden Score.

Un bel percorso dell’atleta tricolore, che aveva iniziato la propria avventura con il successo al primo turno contro il kosovaro Uvejs Nesimi, replicando contro il mongolo Bat-Enerel Batbileg. Nei quarti di finale, l’ostacolo rappresentato dal georgiano Shota Bachoshvili si è rivelato invalicabile, ma ai ripescaggi la perentoria vittoria con due waza-ari contro il brasiliano Victor Hugo Silva ha permesso a Crociani di approdare al match citato contro Askar.

Poche soddisfazioni per il resto della truppa nostrana. Nei 40 kg Miriam Tempesta è stata eliminata al primo turno dell’austriaca Nina Auer, mentre nei 44 kg, dopo aver superato nel Golden Score per tre shido a due la francese Alice Lopez, Rachele Moruzzi si è dovuta arrendere alla slovacca Kristina Lili Krizova (ippon).

Nelle categorie maschili Thomas Sassi è stato eliminato all’esordio nei 50 kg dall’ucraino Yerbolat Syzdyk, mentre nei 55 kg Raffaele Sodano ha alzato bandiera bianca al cospetto del mongolo Munkh-Orgil Suvd-Erdene. Stesso destino per Emiliano Lattanzi, opposto al francese Adrian Mivovan.

