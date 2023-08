Jannik Sinner è il migliore al mondo in risposta! Statistica da sballo sulla seconda di servizio, battuto Alcaraz

Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una buona stagione, caratterizzata in particolar modo dalla semifinale raggiunta a Wimbledon e da tra semifinali consecutive nei Masters 1000. Il tennista italiano occupa l’ottavo posto nel ranking ATP ed è sesto nella ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’annata agonistica in corso e che promuove i migliori otto giocatori alle ATP Finals di Torino.

L’altoatesino si sta ora godendo un periodo di sosta, fondamentale per ricaricare le energie in vista degli US Open, l’ultimo Slam del 2023. L’avventura sul cemento di New York potrebbe regalare soddisfazioni al 21enne, che ha tutte le carte in regola per farsi strada e inseguire un risultato di prestigio nella Grande Mela. A seguire il finale di stagione con l’auspicio di essere protagonista alle ATP Finals e anche in Coppa Davis.

Dopo i primi sette mesi di gioco, la ATP ha fornito una serie di statistiche e Jannik Sinner risulta il migliore al mondo per i punti ottenuti in risposta contro la seconda di servizio: 55,33%, ovvero 836 punti visti rispondendo alla seconda dell’avversario su 1.511 punti giocati. Un riscontro particolarmente interessante, che certifica come l’azzurro sia un punto di riferimento in fase di risposta, ovvero uno dei momenti più importanti all’interno dello scambio.

Il nostro portacolori precede lo spagnolo Carlos Alcaraz: il numero 1 al mondo si è fermato al 54,33%, con 821 punti su 1.511 giocati. A seguire il russo Daniil Medvedev (54,10%, 819 su 1.514), il bulgaro Grigor Dimitrov (53,37%, 594 su 1.113) e il tedesco Alexander Zverev (53,09%, 765 su 1.441). Di seguito la top-5 della speciale classifica per punti ottenuti in risposta contro la seconda di servizio.

CLASSIFICA PUNTI IN RISPOSTA SULLA SECONDA

1. Jannik Sinner 55,33% (836 punti vinti su 1.511 giocati)

2. Carlos Alcaraz 54,33% (821 su 1.511)

3. Daniil Medvedev 54,10% (819 su 1.514)

4. Grigor Dimitrov 53,37% (594 su 1.113)

5. Alexander Zverev 53,09% (765 su 1.441)

Foto: Lapresse