Volley femminile, tabellone semplice per l’Italia? Autostrada fino alla semifinale, ma dopo…

L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2023 di volley femminile, che andranno in scena tra Italia, Belgio, Germania ed Estonia dal 15 agosto al 3 settembre. Le Campionesse d’Europa e bronzo mondiale sono tra le grandi favorite della vigilia e puntano a difendere il titolo conquistato due anni fa. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma non mancherà una concorrenza di lusso guidata da Serbia, Turchia e Polonia. Diamo uno sguardo al possibile tabellone dell’Italia.

La nostra Nazionale è stata inserita in un girone davvero molto semplice, contro avversarie che sulla carta non dovrebbero dare particolari problemi alle Campionesse d’Europa: l’esordio a Verona contro la Romania è molto semplice, gli incroci contro la Svizzera e la Bulgaria a Monza non dovrebbero regalare sorprese (anche se le verdi si stanno confermando una buona compagine), annunciata poi una passeggiata contro la Bosnia Erzegovina a Torino prima del match di chiusura sempre nel capoluogo piemontese contro la Croazia (non squadra materasso, ma inferiore alle azzurre).

L’asticella non si alzerà nemmeno in vista degli ottavi di finale, che andranno in scena a Firenze. Se l’Italia vincerà la Pool B, come appare ampiamente prevedibile, incrocerà la quarta forza della Pool D in programma a Tallinn: sulla carta sarà una tra Slovacchia, Finlandia ed Estonia in un girone che dovrebbe essere vinto dall’Olanda davanti alla Francia e con la Spagna possibile terza forza. Si preannuncia dunque un primo turno a eliminazione diretta molto semplice e il quarto di finale dovrebbe essere praticamente sulla stessa lunghezza d’onda, visto che sarà contro la vincente della sfida tra la seconda della Pool D e la terza della Pool B: o un testa a testa con la Francia oppure un re-match contro una squadra già sfidata nel girone.

Oggettivamente l’Italia ha la strada spianata fino alle semifinali, dove si dovrà trasferire in Belgio. A Bruxelles le cose si faranno tremendamente serie, visto che la semifinale sarà contro la squadra che uscirà da questo spicchio di tabellone: Prima Pool C-Quarta Pool A vs Seconda Pool A vs Terza Pool C. La Pool C dovrebbe essere vinta dalla Turchia (super favorita davanti a Germania, Svezia, Azerbaijan, Repubblica Ceca e Grecia), mentre la seconda della Pool A dovrebbe essere la Polonia (le biancorosse dovrebbero chiudere alle spalle della Serbia in un girone che annovera anche la presenza del Belgio). Tutto lascia presagire a una semifinale tra Italia e Turchia, compagine allenata da Daniele Santarelli e che ha vinto la Nations League. La Serbia dovrebbe viaggiare dall’altra parte del tabellone: le Campionesse del Mondo hanno il dente avvelenato dopo aver perso la finale continentale di due anni fa contro l’Italia.

GIRONI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

POOL A (a Gent: Belgio): Belgio, Serbia, Polonia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

POOL B (a Verona, Monza, Torino): Italia, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina, Romania, Svizzera.

POOL C (a Dusseldorf: Germania): Germania, Turchia, Azerbaijan, Svezia, Repubblica Ceca, Grecia.

POOL D (a Tallinn: Estonia): Estonia, Olanda, Francia, Spagna, Slovacchia, Finlandia.

TABELLONE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

OTTAVI DI FINALE:

Ottavo di finale 1: Prima Pool A vs Quarta Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 2: Prima Pool C vs Quarta Pool A (a Bruxelles)

Ottavo di finale 3: Seconda Pool A vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 4: Seconda Pool C vs Terza Pool A (a Bruxelles)

Ottavo di finale 5: Prima Pool B vs Quarta Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 6: Prima Pool D vs Quarta Pool B (a Firenze)

Ottavo di finale 7: Seconda Pool B vs Terza Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 8: Seconda Pool D vs Terza Pool B (a Firenze)

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4 (a Bruxelles)

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3 (a Bruxelles)

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8 (a Firenze)

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7 (a Firenze)

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (a Bruxelles)

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (a Bruxelles)

FINALI:

Finale per il bronzo: Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2 (a Bruxelles)

Finale: Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 (a Bruxelles)

Foto: FIVB