Italia-Romania oggi in tv, Europei volley femminile 2023: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi martedì 15 agosto (ore 20.00) si gioca Italia-Romania, match d’apertura degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale incomincia la propria avventura nella rassegna continentale. Le Campionesse d’Europa debutteranno contro un’avversaria di basso livello e che non dovrebbe creare particolari grattacapi. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono regalare uno splendido spettacolo al pubblico che gremirà gli spalti dell’Arena di Verona, uno scenario magico per iniziare il cammino in questa manifestazione.

In una calda giornata di Ferragosto, uno dei giorni per eccellenza dedicati alle ferie alle nostre latitudini, l’Italia scenderà in campo per portare a casa la prima vittoria nel gruppo B e incominciare a costruire il cammino verso la conquista del primo posto in un raggruppamento che comprende anche le poco quotate Bulgaria, Croazia, Svizzera e Bosnia Erzegovina, con visto su un ottavo e un quarto di finale teoricamente poco problematici.

Da vedere quale sarà la formazione titolare e se vedremo all’opera l’opposto Paola Egonu, oppure verranno confermate le voci che prevedono l’impiego di Sylvia Nwakalor. Curiosità anche su Ekaterina Antropova: giocherà la sua prima partita ufficiale con la Nazionale? Per il resto si presume l’impiego della palleggiatrice Alessia Orro, della centrale Anna Danesi e della schiacciatrice Miriam Sylla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Romania, match d’apertura degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ROMANIA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Martedì 15 agosto

Ore 20.00 Italia vs Romania – Diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB