Italia-Serbia, amichevole basket 2023: programma, orario, tv, streaming

L’Italbasket continua la sua preparazione in vista del Mondiale 2023 in quel di Atene (Grecia), dove mercoledì 9 Agosto alle 18:45 ora italiana scenderà in campo contro la Serbia per il Torneo dell’Acropolis 2023.

Si tratta di un test amichevole importante per gli Azzurri, per verificare la propria condizione contro una Nazionale di alto livello. A 24 ore di distanza Nicolò Melli e compagni affronteranno i padroni di casa della Grecia del CT Dimitris Itoudis, prima di rientrare in Italia per sfidare domenica sera la compagine di Porto Rico a Ravenna.

La rappresentativa del Belpaese arriva nella città ateniese dopo due successi in altrettante partite disputate a Trento per la Trentino Basket Cup, sconfiggendo nell’ordine la Turchia (90-89 dopo un overtime) e la Cina (79-61) – entrambe le gare sono state utili al CT Pozzecco per iniziare ad oliare i meccanismi di squadra in vista del Mondiale 2023.

Palla a due che verrà alzata mercoledì 9 Agosto alle 18:45 ora italiana all’OAKA Arena di Atene (Grecia). La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), in la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà sicuramente OA Sport con la diretta LIVE scritta per aggiornamenti costanti su questa grande sfida amichevole!

CALENDARIO ITALIA-SERBIA AMICHEVOLE BASKET 2023

Mercoledì 9 Agosto

Ore 18:45 Italia-Serbia – Diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA AMICHEVOLE BASKET 2023: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta LIVE testuale: OA Sport

