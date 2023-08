Italia-Giappone rugby oggi, Test Match: orario, programma, tv, streaming, formazioni

Si gioca oggi l’ultimo test match che vedrà impegnata l’Italia prima dei Mondiali. Il Giappone sarà l’avversario finale prima che la squadra azzurra guidata da Kieran Crowley prenda il volo verso il complicatissimo cammino iridato francese, con Francia e Nuova Zelanda nel girone.

Gli azzurri, intanto, sfidano i nipponici al Monigo di Treviso, e lo fanno sulla scia del convincente 57-7 rifilato alla Romania. Il punto fondamentale di confronti come questo è stato posto da Michele Lamaro nella conferenza stampa che ha preceduto il confronto: “Dobbiamo crescere nel riuscire a non commettere troppe imprecisioni come accaduto nelle ultime partite per poter essere competitivi a qualsiasi livello”.

Il test match tra Italia e Giappone si giocherà oggi alle ore 18:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su sito di TV8, Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE, TEST MATCH OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 18:30 Italia-Giappone – Diretta tv su TV8 gratis e in chiaro e su Sky Sport Sunmer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE, TEST MATCH OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 gratis e in chiaro, Sky Sport Sunmer (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv e sito di Tv8

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIA-GIAPPONE: LE FORMAZIONI

ITALIA: Allan; Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane; Garbisi, Varney;Cannone, Lamaro (cap) Negri; Ruzza, Cannone; Ferrari, Nicotera, Nemer. A disposizione: Bigi, Fischetti, Ceccarelli, Lamb, Pettinelli, Zuliani, Page-Relo, Odogwu. All. Crowley

GIAPPONE: Matsushima, Masirewa, Riley, Osada, Naikabula; Seung Sin, Nagare; Himeno (cap), Fukui, Leitch; Helu, Cornelsen; 3 Won, Horie, Millar. A disposizione: Sakate, Inagaki, Ai Valu, Saumaki, Gunter, Saito, Matsuda, Nakamura All. Joseph

Arb. Karl Dickson

Foto: LaPresse