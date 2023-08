Italia-Belgio oggi in tv, Europei volley 2023: orario, programma, streaming, possibili sestetti

Oggi lunedì 28 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Belgio, match d’apertura degli Europei 2023 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena il primo confronto di questa rassegna continentale, a cui la nostra Nazionale si presenta da detentrice del trofeo. I Campioni d’Europa saranno accolti dal proprio pubblico e saranno chiamati a incominciare al proprio la propria avventura nella Pool A, dove figurano anche Serbia, Germania, Estonia e Svizzera.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano a un successo importante in ottica primo posto nel girone. L’Italia scenderà in campo con la formazione ormai rodata negli ultimi due trionfali anni. A guidare i Campioni del Campo sarà il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, match d’apertura degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Lunedì 28 agosto

Ore 21.15 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI E FORMAZIONI ITALIA-BELGIO

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

BELGIO: D’Hulst-Cox, Deroo-van de Velde, Thys-D’Heer, Ribbens.

Foto: FIVB