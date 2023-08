Inter-Monza, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Tutto è pronto per la prima giornata della Serie A 2023-2024! Il massimo campionato italiano di calcio è pronto ad alzare il proprio sipario e lo farà con una serie di anticipi di grande importanza. Sabato 19 agosto alle ore 20.45, per esempio, vivremo un interessante Inter-Monza, un derby che racchiuderà in sè spunti importanti.

Nella scorsa stagione, infatti, i match tra nerazzurri e brianzoli hanno prodotto un rocambolesco 2-2 e una storica vittoria della squadra di mister Palladino a San Siro. Proprio lo stadio Giuseppe Meazza sarà il palcoscenico del match d’esordio, che metterà di fronte i finalisti della scorsa Champions League alla sorpresa della scorsa annata.

L’Inter ha cambiato tanto nella sessione estiva e si presenta ai nastri di partenza del campionato con la chiara intenzione di puntare allo scudetto. Dall’altra parte, invece, i monzesi vogliono stupire ancora e, con gli innesti di esperienza di Gagliardini e dell’ex di turno D’Ambrosio, proveranno a iniziare subito con il piede giusto.

La sfida tra Inter e Monza sarà in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguito su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO INTER-MONZA

Sabato 19 agosto

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su Sky e DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse