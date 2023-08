IndyCar, Palou prova la fuga decisiva nel road course di Indy

Alex Palou ha la concreta chance di scappare in modo deciso in campionato questo fine settimana ad Indianapolis, impianto che torna dopo alcuni mesi ad accogliere l’IndyCar Series. Ci sarà da divertirsi nel road course che sorge all’interno del catino di Speedway, tracciato che contemporaneamente vedrà in pista anche la NASCAR Cup Series.

Il catalano di Ganassi continua a registrare dei risultati al top della graduatoria, una costanza incredibile che meritatamente gli permette di avere un considerevole margine sugli inseguitori. L’ottavo posto nella race-1 dell’Iowa e nell’opening round di St. Petersburg (Florida) sono i due risultati peggiori dell’iberico che per ora ha collezionato ben quattro successi (tre consecutivi).

L’ex campione dell’IndyCar Series, vincitore a maggio nel road course che i protagonisti affronteranno questo fine settimana, ha 513 punti all’attivo contro i 429 dell’americano Josef Newgarden (Penske #2) ed i 387 del neozelandese Scott Dixon (Ganassi #10).

Occhi puntati sul pluricampione della serie, vincitore di questa specifica prova nel 2020. Nell’albo d’oro spiccano anche l’australiano Will Power (2021) ed il californiano Alexander Rossi (2022), tutti piloti che quest’anno non hanno ancora vinto neanche una gara. Per l’evento che commenteremo nella serata di domani, la green flag è prevista sabato sera alle 20.00 e non domenica vista la presenza della NASCAR Cup Series, non scordiamoci di Romain Grosjean (Andretti #28), storicamente molto competitivo nello Stato dell’Indiana. Il transalpino cerca la prima gioia in carriera, un risultato più volte sfiorato dal 2021 ad oggi.

Foto. Lapresse