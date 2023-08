IndyCar, Newgarden all’inseguimento di Palou tra le vie di casa

Dopo una settimana di pausa, riprende da Nashville l’IndyCar Series 2023 per un lunghissimo mese d’agosto che potenzialmente potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo. Si parte con un tracciato cittadino, si continuerà a metà mese con il secondo evento dell’anno all’interno del road course dell’Indianapolis Motor Speedway prima di finire con l’impegnativo ovale di Gateway.

In vetta alla graduatoria generale troviamo attualmente lo spagnolo Alex Palou, #10 del Chip Ganassi Racing che si è mostrato più che mai competitivo da inizio anno ad oggi. La costanza sta premiando il catalano, già campione della serie, che punta ad un nuovo titolo. Sono attualmente 477 i punti all’attivo per l’iberico contro i 397 di Josef Newgarden (Penske #2).

Il vincitore della Indy500 sta lentamente recuperando terreno dopo aver monopolizzato la scena in Iowa. Il doubleheader di Newton, l’unico del 2023, ha sorriso all’americano che tra le vie di Nashville è il favorito d’obbligo per un nuovo successo. Il padrone di casa può accorciare le distanze, il gap non è impossibile da colmare con ancora moltissime prove da compiere.

Il nativo dello Stato del Tennessee è un’osservato speciale insieme ai propri compagni di squadra Will Power #12 e Scott McLaughlin #3. L’australiano ed il neozelandese mancano da molto in vetta alla classifica, l’imprevedibile competizione di domenica potrebbe modificare la situazione.

Occhi puntati anche sullo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8), primo vincitore della storia a Nashville, sul ‘kiwi’ Scott Dixon (Ganassi #9) e sul messicano Pato O’Ward (McLaren #5), pilota che tenta di tornare costantemente tra i migliori dopo un periodo di alti e bassi.

Menzione d’onore anche per il californiano Colton Herta (Andretti #26), assente dal top da un periodo molto lungo. Il 23enne si è spesso mostrato competitivo nei vari percorsi non permanenti, Nashville è indubbiamente uno dei tracciati più impegnativi della stagione che sicuramente può premiare il nativo di Santa Clarita.

Foto. LaPresse