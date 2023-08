IndyCar, Nashville: Kyle Kirkwood si impone su McLaughlin e cala il bis

Kyle Kirkwood ottiene il secondo successo in carriera nell’IndyCar Series al termine di un fine settimana da incorniciare in quel Nashville. Il portacolori di Andretti trionfa dopo tre intensi giri conclusivi, meritatamente a segno davanti al neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3) e lo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10).

Tutto si è deciso nei passaggi conclusivi dopo una red flag per rimuovere ben tre auto che si sono fermate nell’ultima curva. Kirkwood, già leader con margine della competizione prima delle due neutralizzazioni che potevano obiettivamente cambiare le sorti all’evento, ha gestito i rivali negli ultimi chilometri dell’impegnativa prova cittadina nello Stato del Tennessee.

Palou, terzo al traguardo, allunga in campionato con sempre meno competizioni da disputare. L’ex campione californiano ha completato davanti al padrone di casa Josef Newgarden (Penske #2), abile a precedere il ‘kiwi’ Scott Dixon (Ganassi #10) nella bagarre per il quinto posto. Sesta piazza per il transalpino Romain Grosjean (Andretti #28), lo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8) ed il messicano Pato O’Ward (McLaren #5).

La NTT IndyCar Series non si ferma, settimana prossima si terrà infatti il secondo appuntamento dell’anno nel road course dell’Indianapolis Motor Speedway. Ci sarà da divertirsi nel catino di Speedway, tappa importante nella bagarre per il titolo.

Foto. LaPresse