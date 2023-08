In che fascia è la Lazio per il sorteggio di Champions League? Le possibili avversarie e chi evitano i biancocelesti

Dopo due anni di assenza, la Lazio di Maurizio Sarri tornerà a giocare la Champions League: grazie al secondo posto conquistato nella scorsa Serie A, i biancocelesti si sono garantiti la qualificazione per la fase a gironi dell’edizione di quest’anno. Un traguardo importante, a cui i capitolini vorranno arrivare al meglio delle possibilità.

Nonostante un’avvio non semplice nel nuovo campionato per via della sconfitta, abbastanza clamorosa per l’andamento della partita, fuori casa contro il Lecce per 2-1, la Lazio è fiduciosa in vista del prosieguo della stagione: sebbene Sergej Milinkovic-Savic ha salutato la capitale, Sarri ha accolto a Formello rinforzi di qualità come Daichii Kamada, Taty Castellanos e Nicolò Rovella, giocatori che potranno rendersi davvero utili quando servirà ruotare gli elementi della rosa nei periodi più intensi dell’anno.

Ma chi potrà incontrare la Lazio ai gironi? I biancocelesti sono già certi di far parte delle otto squadre che compongono la terza fascia, la stessa in cui è presente il Milan di Stefano Pioli: assieme alle due italiane, anche Shakhtar Donestk, RB Salisburgo, Stella Rossa e una tra Rangers e PSV, le quali si scontreranno nei preliminari, sono sicure di essere nella terza urna, mentre i rimanenti due posti saranno assegnati con il completamento dei playoff.

La terza fascia può rappresentare un’arma a doppio taglio: la possibilità che si possa finire in un girone di ferro è alta, sebbene non sia l’urna più svantaggiata. Mai come quest’anno la fascia numero 4 ha un livello così alto, grazie alla presenza di Lens, Union Berlino e, soprattutto, Newcastle. La prima fascia, in cui tradizionalmente sono presenti le vincitrici dei campionati nazionali, può dare soddisfazioni con Benfica, Siviglia e Feyenoord, mentre nella seconda tutte le squadre inserite sono di caratura elevata.

Foto: Lapresse