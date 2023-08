I moduli a disposizione per il Fantacalcio 2023-2024? Tutte le opzioni e la soluzione ideale per una squadra imbattibile

Campionato di Serie A sempre più vicino, e di conseguenza anche l’inizio del fantacalcio. Il fantasy game più famoso e giocato d’Italia infiammerà un’altra stagione di calcio. Continuiamo il nostro excursus andando ad analizzare quali possono essere i moduli da poter utilizzare per schierare la vostra squadra.

Iniziamo dalla modalità classica, quella più utilizzata dai fantallenatori. In questo caso, abbiamo sette moduli a disposizione, tenendo conto degli schieramenti davvero utilizzati in una partita di calcio. Se si sceglie un modulo con la difesa a tre, si possono utilizzare il 3-4-3 ed il 3-5-2; in caso di difesa a quattro, la scelta è invece tra 4-3-3, 4-4-2 e 4-5-1, mentre con la difesa a cinque si può optare per 5-4-1 e 5-3-2. Per i fruitori di Fantacalcio.it, è attiva anche l’opzione per poter inserire nei moduli anche il 3-6-1 od il 6-3-1: in ogni caso, è impossibile schierare più di tre attaccanti.

In questa modalità, la quasi totalità dei fantallenatori opta per il 3-4-3; semmai si riuscisse a creare una rosa con tanti centrocampisti che gravitano nella metà campo offensiva può tranquillamente schierarli tutti. Un piccolo esempio: questo modulo può darvi la possibilità di schierare allo stesso tempo calciatori come Zaccagni, Chukwueze, Felipe Anderson e Koopmeiners, oltre ai tre vostri attaccanti, garantendovi più bonus possibili.

Molto cambia invece con la modalità Mantra, che introduce un aspetto più manageriale al gioco. Ogni calciatore ha infatti un proprio ruolo specifico e deve essere utilizzato in quel specifico ruolo. Decade dunque la regola non scritta del 3-4-3 e la possibilità di schierare in campo una moltitudine di mezzepunte. Nel mantra non ci sono i moduli con sei giocatori dello stesso ruolo e scompaiono il 4-5-1 e gli schieramenti a cinque difensori. Entrano in gioco il 3-4-1-2, il 3-4-2-1, il 3-5-1-1, il 4-3-1-2, il 4-1-4-1, il 4-4-1-1 ed il 4-2-3-1 per un totale di undici schieramenti a disposizione. Su quale sia il più conveniente, non c’è una formula precisa.

Ad esempio, il 3-5-1-1 vi permette di schierare allo stesso tempo due W come Felipe Anderson e Zaccagni, una T come Koopmeiners (che ha anche la C a disposizione) ed una C offensiva alle spalle della vostra punta, ma vi costringe a mettere in campo due M, che a parte Calhanoglu (sì, è una M-C, probabilmente la più ambita) ha una rosa di calciatori prettamente difensivi. Una formazione che potrebbe risultare vantaggiosa è il caro 4-4-2 di sacchiana memoria, poiché senza M, con la possibilità di usare una E da un lato (Theo Hernandez, ad esempio) e una W dall’altra parte oltre a due punte. Ma tutto dipende anche da come è costruita la squadra e dai giocatori a disposizione.

Foto: LaPresse