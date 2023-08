GTWC Europe, Hockenheim: riprende la Sprint Cup, WRT e Rossi ci riprovano

Dopo la pausa estiva, riprende da Hockenheim il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con la terza tappa valida per la Sprint Cup. Inizia la seconda metà del 2023, un periodo ricco di prove che si concluderà a Zandvoort (Olanda) a metà ottobre.

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88 Mercedes) sono provvisoriamente in vetta alla graduatoria assoluta con due affermazioni all’attivo tra Brands Hatch e Misano Adriatico. Il russo e l’elvetico, attualmente in vetta anche alla graduatoria generale (Endurance + Sprint) del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, hanno 47 punti all’attivo contro i 30.5 di Valentino Rossi/Maxime Martin (WRT #46 BMW) e Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32 BMW).

La compagine belga insegue attualmente i francesi, l’auto del ‘Dottore’ cerca la seconda affermazione dopo il bellissimo trionfo in Italia a luglio. Rossi e Martin guidano l’assalto all’AMG GT3 #88 in compagnia di Vanthoor/Weerts, pluricampioni della serie Sprint indetta da SRO.

Attenzione in Germania ad Audi con Mattia Drudi/Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40), in difficoltà a Misano. Lo svizzero ed il romagnolo sono ora costretti a recuperare punti sin da subito, determinati a rifarsi in una pista molto particolare che lo scorso anno accolse una tre ore valida per l’Endurance Cup che fu vinta proprio dal costruttore tedesco grazie al Sainteloc Junior Team.

Il week-end che ci apprestiamo a vivere potrebbe regalare anche la prima gioia nel GTWC Europe per Ferrari con la nuova 296 GT3. Emil Frey Racing punta a migliorare il podio di Misano, la squadra svizzera che fino al 2022 gareggiava con Lamborghini farà nuovamente affidamento su Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen #14 e Albert Costa/Thierry Vermeulen #69.

Come sempre saranno due le gare che si svolgeranno ad Hockenheim per quanto riguarda la Sprint Cup. Sabato la Q1 sarà determinante per la griglia di race-1, domenica il programma si ripeterà con Q2 e race-2 sulla canonica distanza dei sessanta minuti.

Foto. LPS