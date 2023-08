Golf, playoff vincente per Lucas Glover. Suo il FedEx St. Jude Championship 2023

Con qualche ora di ritardo sulla tabella di marcia si è concluso il FedEx St. Jude Championship 2023 (montepremi 20 milioni di dollari). Dapprima la pioggia, poi il playoff che ha incoronato Lucas Glover. L’americano, leader sin dal termine della seconda tornata, conclude in bellezza aggiudicandosi il FedEx St. Jude Championship (montepremi 20 milioni di dollari) una settimana dopo la vittoria del Wyndham Championship.

Glover non va oltre il -1 di giornata, chiudendo con lo score complessivo di -15 (265 colpi). Ne approfitta il connazionale Patrick Cantlay, migliore della domenica del Tennessee grazie ad un superbo -6 che gli consente di appaiare il leader. Tuttavia Cantlay commette un bogey nell’unica buca di playoff, la 18, regalando il titolo al quarantatreenne di Greenville.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Menphis (Tennessee, Stati Uniti) completano il podio con -14 l’inglese Tommy Fleetwood ed il nordirlandese Rory McIlroy. -12 e quinta posizione in solitaria per lo statunitense Taylor Moore, che precede di una lunghezza il gruppo che chiude la top ten composto dall’australiano Cam Davis, dal canadese Corey Conners, dal sudcoreano Sungjae Im, e dagli americani Adam Schenk, Max Homa, Jordan Spieth e Russell Henley.

Perde 8 posizioni terminando le fatiche al 31° posto con -6 Scottie Scheffler. 37esima piazza con -5 per lo spagnolo Jon Rahm, che paga un primo round disastroso. Per Lucas Glover il successo colto a Menphis è il nono della carriera da professionista ed il sesto nel PGA Tour dopo Funai Classic (2005), US Open (2009), Wells Fargo Championship (2011), John Deere Classic (2021) e Wyndham Championship (2023). A pochi giorni dal trionfo a Greensboro Glover si conferma dunque il golfista più in palla di agosto. Nel prossimo fine settimana spazio al BMW Championship.

