Golf, PGA Tour: Scheffler e Fitzpatrick vanno al comando del BMW Championship a un giro dal termine

Al termine di un’altra giornata di golf al massimo livello, va in archivio il terzo giro del BMW Championship 2023, secondo appuntamento dei playoffs di FedEx Cup. Le grandi stelle della stagione non stanno certo deludendo in uno degli eventi più attesi ed entrando nell’ultimo e decisivo round, la testa della classifica è stata presa da due dei migliori interpreti sul panorama internazionale.

Col punteggio di -11 comandando infatti la graduatoria Scottie Scheffler, n°1 al mondo per il ranking ufficiale, e Matt Fitzpatrick, che del ranking è invece numero 10. Il primo ha sfoderato un round da vero campione, chiudendo le 18 buche in 64 colpi, con sette birdie ed un solo bogey. Per Fitzpatrick il punteggio sul giro è stato invece un ottimo 66, mettendo a segno 5 birdie a fronte di un solo bogey.

Brian Harman, leader dopo il primo round, è ora il primo inseguitore della coppia di testa, da cui dista un solo colpo (-10). Chi invece guidava la classifica ieri, ovvero Max Homa, è sceso in quarta piazza col punteggio di -9, mettendo a tabellino un non entusiasmante 71 che però lo mantiene comunque “in contention“.

Ancora in corsa anche i due giocatori che condividono la quinta posizione con il punteggio di -8: Viktor Hovland e Rory McIlroy, due che (insieme anche a Fitzpatrick) saranno tra i leader del Team Europe alla prossima Ryder Cup. Giro in 65 per il norvegese, in 67 per il nordirlandese che aveva iniziato fortissimo, con 4 birdie nelle prime sei buche, prima di incappare in due bogey.

