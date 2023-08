Golf, Francesco Molinari sarà vicecapitano dell’Europa alla Ryder Cup! Affiancherà il fratello

Francesco Molinari sarà il quinto e ultimo vicecapitano dell’Europa alla Ryder Cup 2023, che andrà in scena sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (in provincia di Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre. Il ribattezzato Chicco è stato selezionato dal capitano Luka Donald e si aggiunge a suo fratello Edoardo, che era già stato selezionato in precedenza per ricoprire l’incarico. Per la prima volta nella storia della quasi centenaria competizione due fratelli saranno vicecapitani. Ad affiancarli il danese Thomas Bjorn, il belga Nicolas Colsaerts e lo spagnolo Josè Maria Olazabal.

Francesco Molinari ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Sono molto orgoglioso. Ho iniziato il 2023 con la speranza di partecipare a questa Ryder Cup da giocatore, ricoprire il ruolo di vicecapitano è un grande onore. Quando ho ricevuto la telefonata di Donald, non ci ho pensato un attimo“. Donald commenta così la propria decisione: “Ho scelto Francesco perché è un eroe della disciplina. Lo volevo con me a tutti i costi“.

Per il momento tre golfisti sono certi di rappresentare l’Europa: il nordirlandese Rory McIlroy, lo spagnolo Jon Rahm, il norvegese Viktor Hovland. Le qualificazioni si concluderanno il 3 settembre e il giorno seguente il capitano assegnerà le sei wild card a sua disposizione.

