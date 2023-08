ATP Cincinnati 2023, Lorenzo Musetti piegato in due set da Daniil Medvedev nel 2° turno

Niente da fare. Lorenzo Musetti non supera l’esame Daniil Medvedev a Cincinnati ed esce di scena nel secondo turno nel Masters1000 dell’Ohio. Il n.18 del mondo è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione decisamente sottotono del carrarino, nervoso e falloso al cospetto di un Medvedev (n.3 ATP) che senza fare cose straordinarie si è imposto piuttosto nettamente. Qualificazione agli ottavi di finale per il russo dove ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il giapponese Yoshihito Nishioka.

Nel primo set l’avvio di Medvedev non è entusiasmante: tanti errori non forzati nel primo game e break per Musetti. Il toscano non ne approfitta e fa peggio nel suo turno in battuta, senza realizzare neanche un quindici. Lorenzo non è in una delle sue giornate migliori e non trova grandi soluzioni da fondo con i colpi al rimbalzo. Nel sesto game salva una palla break, ma nell’ottavo cede, scegliendo di giocare una palla corta con poco profitto e venendo infilato dal russo. Il moscovita non si lascia pregare e conquista la frazione sul 6-3.

Nel secondo set l’andamento segue un po’ lo stesso spartito: Medvedev gioca in maniera consistente, Musetti, insoddisfatto del proprio tennis, gioca a strappi e non con la dovuta continuità. Il tennista italiano sa riemergere da una condizione di 0-40 nel terzo gioco, ma poi va completamente nel pallone nel quinto e settimo game, messo in difficoltà dal russo aggressivo sulla sua seconda in battuta. Arriva così l’epilogo sul 6-2 in favore del n.3 del mondo.

Leggendo le statistiche, da notare il 21% dei punti vinti con la seconda di servizio da Musetti, con un rapporto piuttosto deficitario tra vincenti ed errori non forzati pari a 7/22 rispetto al 19/21 di Medvedev.

