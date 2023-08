Atletica, Larissa Iapichino favorita ai Mondiali per World Athletics: “A Budapest come il record di mamma Fiona May”

Larissa Iapichino si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. La giovane fuoriclasse italiana ha infatti vinto tre tappe consecutive di Diamond League, conquistando anche il titolo europeo under 23 e la medaglia d’argento agli Europei Indoor. La stagione è stata eccellente per la toscana, capace di spingersi fino a 6.97 metri in sala (record italiano al coperto) e a 6.95 all’aperto.

La 21enne, figlia di Fiona May e allenata da papà Gianni, sarà una delle pretendenti alle medaglie nel salto in lungo, dove dovrà fare i conti con una serie di avversarie particolarmente agguerrite tra cui spicca la serba Ivana Vuleta, mentre la tedesca Malaika Mihambo (Campionessa Olimpica e del Mondo) sarà assente a causa di un infortunio. L’azzurra ha tutte le carte in regola per regalarsi un sogno e anche nella presentazione ufficiale redatta da World Athletics campeggia davanti a tutte.

L’articolo della Federazione Internazionale si apre parlando proprio della nostra portacolori, che nei fatti viene considerata l’atleta di riferimento: “Sebbene la sua ascesa nel salto in lungo femminile possa apparire improvvisa ad alcuni, è evidente che Larissa Iapichino si è impegnata a fondo, seguendo le orme della madre, la due volte campionessa mondiale Fiona May. La Campionessa Europea Under 23 ha sbalordito atlete del calibro di Mihambo e Vuelta, ottenendo tre vittorie consecutive in Diamond League: prima in casa a Firenze, poi a Stoccolma e a Monaco, dove si è spinta al personale di 6.95 metri“.

Si prosegue facendo un interessante parallelo con la mamma Fiona May: “La città di Budapest ha un significato particolare per l’argento agli Europei Indoor di quest’anno. Esattamente 25 anni fa, sua madre ha raggiunto il record italiano di 7.11 metri durante gli Europei del 1998, dove ha conquistato la medaglia d’argento. Mentre la 21enne si reca nella stessa città, un pensiero deve essere quello di battere quel record, avendo già cancellato il record nazionale indoor della mamma di 6.91, migliorandolo con 6.97“.

Questa volta World Athletics si è focalizzata proprio sulla saltatrice italiana, dopo l’incomprensibile svarione del non avere nemmeno menzionato Marcell Jacobs nella presentazione dei 100 metri: al momento il velocista lombardo non è tra i favoriti, visti gli ultimi mesi, ma è il Campione Olimpico e merita quantomeno una citazione. Tra le avversarie di riferimento di Larissa Iapichino è stata incensata Ivana Vuleta (due titoli mondiali indoor e due bronzi iridati all’aperto, con un personale di 7.24), molto quotata anche la britannica Jazmin Sawyers (Campionessa d’Europa Indoor).

Foto: FIDAL/Colombo