Golf, Daniel Brown in fuga dopo 36 buche dell’ISPS Handa World Invitational. Crolla De Leo

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell’ISPS Handa World Invitational 2023 (montepremi 1,5 milioni di dollari). L’evento nordirlandese nato nel 2019 vede al comando un leader incontrastato. Si tratta di Daniel Brown. L’inglese prova già la fuga dopo due round, balzando in testa con lo score di -11 (130 colpi).

Brown, che ha chiuso le fatiche giornaliere trovando un solido -4, vanta addirittura 6 lunghezze di margine sul connazionale Alex Fitzpatrick e sullo spagnolo Angel Hidalgo. Quarta posizione con il punteggio di -3 per lo scozzese Connor Syme, per l’iberico Adrian Otaegue, per il danese Rasmus Neergaard-Pettersen, e per gli inglesi John Parry ed Eddie Pepperel.

Sul percorso par 70 del Gargorm Castle Golf Club e sul percorso par 71 del Castlerock Golf Club di Ballymena (Irlanda del Nord) chiudono la top ten in nona posizione con -2 i portoghesi Pedro Firueiredo e Ricardo Santos, l’indiano Manu Gandas, il giapponese Rikuya Hoshino, il francese Robin Sciot-Siegrist e l’inglese Richard Mansell.

Giornata da dimenticare per gli italiani. Dopo un ottimo round d’esordio saluta clamorosamente il torneo Gregorio De Leo. L’azzurro sigla un nefasto +9 giornaliero, scivolando oltre la zona cut con lo score complessivo di +4. 82° con +6 Lorenzo Scalise, seguito ad una lunghezza da Renato Paratore. Rientro nel circuito maggiore amaro per Matteo Manassero. Il veneto non conferma quanto di buono mostrato nel Challenge Tour chiudendo oltre il 100° posto con il punteggio di +11.

Foto: Federazione Italiana Golf