Giro di Polonia 2023, Mattia Cattaneo vince la cronometro di Katowice ed è quinto nella generale

Mattia Cattaneo, alfiere della Soudal – Quick Step, ha vinto la sesta tappa del Giro di Polonia 2023, la cronometro individuale con partenza ed arrivo a Katowice dopo 16.6 km. Grazie al successo odierno, inoltre, l’azzurro ha guadagnato 13 posizioni in classifica generale, portandosi al 5° posto, a 38″ dallo sloveno Matej Mohoric.

Cattaneo ha completato il percorso odierno in 19’10”, con una media di 51.965 km/h: il più vicino degli avversari ha pagato 13″ ed è il lusitano Joao Almeida, della UAE Team Emirates, che ha recuperato tutto il gap nei confronti del leader della generale, lo sloveno Matej Mohoric, della Bahrain – Victorious, oggi 11° a 25″ da Cattaneo, il quale però conserva il simbolo del primato, pur ripartendo domani con lo stesso tempo del portoghese.

Il podio di giornata è stato completato dal britannico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), terzo a 14″, mentre in classifica generale il terzo classificato è il compagno di squadra di Thomas, il polacco Michal Kwiatkowski, oggi ottavo a 21″, che paga da Mohoric 14″. In casa Italia, Cattaneo a parte, in classifica generale conserva la top 10 Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), che scende da ottavo a nono a 57″ dalla vetta.

ORDINE D’ARRIVO (TOP 10)

1 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 50 00:19:10

2 ALMEIDA Joao UAE Team Emirates 30 + 13

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 25 + 14

4 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 20 + 16

5 WELLENS Tim UAE Team Emirates 15 + 17

6 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 10 + 18

7 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa-Samsic 8 + 18

8 KWIATKOWSKI Michal INEOS Grenadiers 6 + 21

9 FOSS Tobias Jumbo-Visma 3 + 21

10 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 1 + 24

CLASSIFICA GENERALE

1 MOHORIC Matej Bahrain Victorious 22:49:07

2 ALMEIDA Joao UAE Team Emirates + 00

3 1 KWIATKOWSKI Michal INEOS Grenadiers + 14

4 3 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step + 19

5 13 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step + 38

6 8 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates + 39

7 1 DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla + 52

8 5 MAJKA Rafal UAE Team Emirates + 55

9 1 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team + 57

10 5 ONLEY Oscar Team dsm-firmenich + 01:04

Foto: LaPresse