Ciclismo su pista, Simone Consonni rassicura sul quartetto: “Domani sarà un’altra storia”

Ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista di Glasgow, in Scozia, nella sessione della mattina della prima giornata nell’inseguimento a squadre maschile l’Italia di Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha chiuso al terzo posto in 3’50″408.

Il miglior tempo è stato quello della Danimarca, prima in 3’46″816, davanti alla Nuova Zelanda, seconda in 3’49″113, che sfiderà l’Italia nel duello che varrà l’ingresso in finale. Eliminati i campioni del mondo e padroni di casa della Gran Bretagna, per la caduta di uno dei corridori a 50 metri dall’arrivo.

Questa l’analisi di Simone Consonni al sito federale: “Solo ieri abbiamo provato la pista ed oggi possiamo dire di aver rotto il ghiaccio. Credo che possiamo solo migliorare. Era importante entrare tra le prime quattro e ci siamo riusciti. Domani sarà un’altra storia“.

Foto: LaPresse