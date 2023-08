Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli abdica e le Farfalle conquistano il pass olimpico: l’Italia risponde presente ai Mondiali

L’Italia archivia i Mondiali 2023 di ginnastica ritmica con cinque medaglie: tre argenti di Sofia Raffaeli (concorso generale individuale, cerchio, palla), il bronzo delle Farfalle con i cinque cerchi, il bronzo nel Team Ranking (che somma i risultati ottenuti da individualiste e gruppo). Il Bel Paese porta dunque a casa un alloro in gara olimpica (il secondo posto della fuoriclasse marchigiana nell’all-around) e soprattutto due pass per i Giochi: le ragazze di Emanuela Maccarani conquistano l’agognata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in virtù del quarto posto ottenuto sul giro completo, Milena Baldassarri consegnerà alla Federginnastica un biglietto non nominale tra le individualiste.

Il bottino da Siviglia può ritenersi decisamente valido, anche perché quello che contava veramente in Spagna era completare il contingente a cinque cerchi e lanciare la lunga volata verso la prossima edizione dei Giochi. La stagione delle Farfalle è stata difficilissima per le note vicende extra-sportive: nel primo semestre le azzurre hanno faticato a essere competitive ai loro livelli, agli Europei hanno sofferto e sembravano poco fluide nelle loro geste, inevitabilmente condizionate dagli episodi che hanno caratterizzato l’ultimo periodo.

Alessia Maurelli e compagne hanno lavorato alacramente, hanno vinto in Coppa del Mondo a luglio e hanno raggiunto l’obiettivo desiderato ai Mondiali: non è arrivato il podio nel concorso generale (unica gara olimpica) che ormai manca dal 2021, ma il quarto posto raggiunto per il secondo anno consecutivo è dolce perché porta con se il biglietto per Parigi. Da qui si dovrà ripartire per presentarsi nella capitale francese con grandi ambizioni: c’è tutto il tempo per riprendere il timone in maniera salda. Il bronzo nella Finale di Specialità con i cinque cerchi conferisce ottimismo. Si è visto che la nostra Nazionale è di spessore, ma purtroppo è incappata in qualche errore che ha condizionato il risultato nel weekend.

Sofia Raffaeli è ormai una veterana di grandissima classe. La 19enne non è riuscita a confermarsi Campionessa del Mondo all-around, ma ha conquistato un prezioso argento sul giro completo che la conferma tra le grandi della ginnastica ritmica. In finale ha purtroppo commesso un errore con le clavette e in alcune difficoltà era inferiore all’avversaria diretta per il titolo, ma la sensazione è che la ribattezzata Formica Atomica possa davvero tornare a vincere nell’immediato futuro. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà tra le pretendenti al titolo, anche se la grande favorita sarà indubbiamente la tedesca Darja Varfolomeev, che a Valencia ha firmato un pokerissimo straripante: quattro ori nelle singole specialità e poi il titolo all-around.

Foto: Photo LiveMedia/Luca Agati