Ginnastica artistica, Alice D’Amato: “Ho in mente come aumentare il coefficiente. Amo le parallele”

Alice D’Amato si è resa protagonista di un’eccellente prima parte di stagione, culminata con la conquista della medaglia d’oro alle parallele agli Europei, dove è stata seconda nella gara a squadre dopo lo strepitoso trionfo dell’anno scorso con le Fate. La ginnasta ha preso parte al tradizionale collegiale estivo di Riccione, durante il quale è stata ospite di Ginnasticomania, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport condotta da Chiara Sani. L’azzurra ha parlato dell’attività svolta in terra romagnola: “Allenamento alla mattina per riprendere dopo dieci giorni di vacanza. Stiamo cercando di riprendere pian piano, vedremo come andrà la preparazione ai Mondiali, anche se prima ci saranno gli Assoluti“.

La genovese si è soffermata sulla sua splendida vittoria alle parallele asimmetriche in occasione degli ultimi Europei: “È stata una bella scalata, la aspettavo da anni, volevo quella medaglia. Sono partita con il terzo posto, non mi sono mai accontentata, è poi arrivato un secondo e ora un primo. Ora si passa a situazioni più elevate, ma non mi fa schifo se vado agli Europei vincere una medaglia d’oro. È il mio attrezzo preferito, con gli altri attrezzi non mi sento così, me lo godo sempre dal primo all’ultimo elemento“.

Ci potrebbe anche essere delle novità sull’esercizio agli staggi, anche se l’azzurra è rimasta un po’ criptica e non ha voluto svelare tutti i dettagli riguardo a un possibile nuovo elemento o a una combinazione che arricchirà la sua routine: “L’ultimo incremento è stato decisamente più facile, ora incrementare diventa difficile. Ho una cosa in mente, non so se sarà pronta per i Mondiali“. Di seguito il VIDEO dell’intervista completa ad Alice D’Amato.

VIDEO INTERVISTA ALICE D’AMATO

Foto: Simone Ferraro/FGI