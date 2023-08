VIDEO Simone Biles, gli esercizi del trionfale ritorno: corpo libero e volteggio spaziali, vittoria agli US Classic

Simone Biles ha vinto il concorso generale individuale agli US Classic con il mostruoso punteggio di 59.100. La fuoriclasse statunitense si è imposta a Chicago, dove è tornata a gareggiare dopo due anni di inattività (non si vedeva in pedana dal 3 agosto 2021, giorno della finale alla trave alle Olimpiadi di Tokyo 2020 conclusa con la medaglia di bronzo). La 26enne ha proposto quattro esercizi di rara bellezza, incantando il pubblico e dimostrando ancora una volta di essere la più forte ginnasta del terzo millennio, nonostante le difficoltà avute agli ultimi Giochi e 24 mesi in cui la ginnastica artistica non è stata la sua priorità.

Simone Biles è stata semplicemente maestosa all’amato corpo libero (14.900), ha eseguito il difficilissimo Yurchenko doppio carpio al volteggio (15.400), ha proposto una prova di grande tenuta alla trave (14.800) e si è difesa egregiamente alle parallele asimmetriche (14.000). La sua ginnastica è parsa per larghi tratti quella dei giorni migliori: grande potenza, estrema solidità, elevata tenuta fisica, impeccabile continuità di rendimento, impossibili difficoltà acrobatiche. Una prova che ha letteralmente messo in ginocchio le avversarie, visto che la seconda classificata ha accusato cinque punti di distacco.

Simone Biles ha fatto capire di essere ancora una volta la donna da battere, anche perché il riscontro odierno è di 2.2 punti più alto rispetto a quello con cui la brasiliana Rebeca Andrade vinse l’all-around agli ultimi Mondiali. La statunitense si candida prepotentemente in vista della prossima rassegna iridata, in programma ad Anversa dal 30 settembre all’8 ottobre, e sembra essere pronta per lancirare la lunga volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024: l’obiettivo è quello di tornare ai Giochi per ripetetere i fasti di Rio 2016 e riscattare le delusioni di Tokyo. Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone Biles agli US Classic.

VIDEO ESERCIZI SIMONE BILES AGLI US CLASSIC

VOLTEGGIO SIMONE BILES

PARALLELE SIMONE BILES

TRAVE SIMONE BILES

CORPO LIBERO SIMONE BILES

Foto: Lapresse