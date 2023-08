Frosinone-Napoli oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Bentornata Serie A! Il massimo campionato italiano di calcio, per quanto riguarda la sua edizione 2023-2024, prenderà il via in maniera ufficiale nella giornata di oggi e, come primo incontro, vedrà i campioni in carica scendere subito in campo. Il Napoli, infatti, è pronto per dare il via alla sua caccia verso il quarto scudetto della propria storia, il secondo consecutivo.

I ragazzi di mister Rudi Garcia, infatti, saranno di scena nel pomeriggio di oggi, sabato 19 agosto, alle ore 18.30 in casa del Frosinone. Allo stadio Stirpe vedremo il primo incontro della squadra campione in carica nella sua nuova stagione, con la consapevolezza che ripetersi non sarà semplice, ma le basi gettate un anno fa saranno davvero solide.

Dall’altra parte vedremo i padroni di casa del Frosinone che faranno di tutto per bagnare il ritorno nella massima serie con una prestazione di livello al cospetto della squadra che ha appena vinto lo scudetto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La partita tra Frosinone-Napoli sarà disponibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO FROSINONE-NAPOLI 2023-2024

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Frosinone-Napoli – diretta su DAZN

PROGRAMMA FROSINONE-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Foto: LaPresse