Fantacalcio: su quali portiere e difensori puntare nel weekend? Probabili formazioni e consigli

Si avvicina prepotentemente la seconda giornata della nuova Serie A 2023/2024. La massima serie italiana, lo scorso weekend, è ufficialmente iniziata e adesso proseguirà spedita. E non dimentichiamo che, assieme al campionato, è anche iniziato il fantasy game più amato e giocato dagli italiani: stiamo parlando ovviamente del Fantacalcio. In questo fine settimana ricco di partite è giusto iniziare a raccogliere i consigli per schierare la migliore formazione possibile: ecco di seguito dunque, le certezze e le possibili soprese, in porta e in difesa, per questo secondo turno.

FANTACALCIO: I CONSIGLI

PORTIERI

Partiamo subito dai portieri. Il primo nome che sentiamo di consigliarvi è quello di Provedel. Vero è che la Lazio nella prima uscita stagionale ha deluso, ma è anche vero che adesso i biancocelesti dovranno subito riprendersi. La batosta subita al Via del Mare contro il Lecce, per giunta in rimonta, deve essere cancellata. Sarri schiererà la migliore formazione e l’estremo difensore laziale proverà a fare la differenza, come ha fatto lo scorso anno per tutto il corso dell’annata. Il secondo portiere che ispira fiducia in questa giornata che verrà è Szczesny.

Il polacco nella prima gara di campionato a Udine non ha subito alcuna rete e quest’anno vorrà ritornare a essere determinante: la Juventus ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Juve. Non esitate a schierarlo anche e soprattutto perché la Vecchia Signora, all’Allianz Stadium, avrà di fronte un Bologna non proprio velenoso sotto porta già dall’esordio. Il terzo e ultimo nome è quello di Di Gregorio. L’estremo difensore del Monza ha stupito nella stagione precedente. La prima apparizione con l’Inter non è stata fortunata visti i due gol subiti ma all’U-Power Stadium e contro l’Empoli potrebbe accendersi.

DIFENSORI

Adesso diamo un’occhiata alla difesa. Proponiamo immediatamente un nome che, nel corso della stagione, vedremo probabilmente spesso in questo elenco: stiamo parlando di Theo Hernandez. Il calciatore del Milan giocherà in casa con i suoi compagni e affronterà il Torino. La sfida non sarà semplice ma lui potrebbe già esaltarsi e portare bonus. L’altro nome di questa serie di consigli è quello di Bremer.

Il brasiliano in forza alla Juventus in questa stagione vorrà certamente fare bene e chissà, magari trovare più spesso la via del gol specialmente da palla inattiva: la partita casalinga contro il Bologna potrebbe essere già un’occasione per lui e per i fantallenatori che crederanno nell’ex Torino. Il terzo e ultimo nome? Biraghi. Il giocatore della Fiorentina avrà di fronte a sé il Lecce al Franchi: chissà, magari un calcio piazzato…

Foto: LaPresse