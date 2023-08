Fantacalcio 2023-2024, quali giocatore dell’Inter bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

A soli undici giorni dall’inizio del campionato, tutti i fantallenatori sono impegnati nello studio e nella ricerca dei migliori profili per l’asta, il momento cruciale di ogni edizione del Fantacalcio: una delle squadre più visionate è l’Inter, al cui organico appartengono alcuni dei giocatori più interessanti dell’intera Serie A.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver raggiunto una clamorosa finale di Champions League nell’anno passato e essersi riconfermata in Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana, punta a disputare un campionato più solido rispetto al precedente, dove i nerazzurri si sono piazzati al terzo posto dopo una rimonta dirompente nelle ultime giornate: andiamo a vedere, ruolo per ruolo, su chi puntare per il prossimo Fantacalcio, e su chi invece sarebbe opportuno non credere.

PORTIERI

E’ forse il reparto su cui veleggiano i maggiori dubbi: dopo gli addii di André Onana e Samir Handanovic, oltre che quello di Alex Cordaz, il pacchetto dei portieri è tutto da riformare: se al momento in rosa si dispone del solo Raffaele Di Gennaro, in questi istanti si sta ultimando l’acquisto di Yann Sommer dal Bayern Monaco: l’estremo difensore svizzero garantirebbe esperienza e qualità tra i pali, e le sue prestazioni potrebbero portare una valutazione considerevole, specie per chi gioca con il modificatore difesa attivo, ma molto dipenderà dalla solidità difensiva dei nerazzurri.

DIFENSORI

Il reparto meno rivisitato della squadra nerazzurra: infatti Milan Skriniar, reduce da una stagione poco felice per via di numerosi guai fisici, e Danilo D’Ambrosio si sono liberati dall’Inter per cambiare aria, mentre è arrivato il giovane Yann Bisseck dall’Aarhus. L’anno scorso abbiamo assistito alla consacrazione di Federico Dimarco: il milanese ha totalizzato 4 gol e 4 assist, risultando il secondo miglior difensore per MFV nella scorsa Serie A. La valutazione iniziale dell’esterno sinistro è di 19, e il suo apporto offensivo potrebbe risultare fondamentale per risultare vincitori. Chi invece non consigliamo è Stefan De Vrij, la cui titolarità è stata messa in discussione dall’ottima stagione di Francesco Acerbi: il neerlandese potrebbe andar bene come ottavo slot, ma non si consideri più l’ex Lazio come un top.

CENTROCAMPISTI

Considerato da molti come il reparto più forte dell’intero campionato, il centrocampo dell’Inter di talento effettivamente ne contiene: Marcelo Brozovic avrà pure deciso di fare le valigie, ma alla corte di Simone Inzaghi si sono uniti Davide Frattesi e, anche se non ufficialmente, Lazar Samardzic. Proprio il romano, valutato 17 crediti ad inizio stagione, potrebbe rappresentare uno dei profili più interessanti dell’intera stagione: al Sassuolo nell’ultima stagione la mezz’ala ha siglato ben 7 reti, e in una squadra dall’alto tasso tecnico questo numero può aumentare. Il nome meno gettonato invece è quello di Kristjan Asllani: pur quanto l’albanese sia un ragazzo di buonissima qualità, è difficile che possa trovare molto spazio con la concorrenza altissima che deve fronteggiare.

ATTACCANTI

Anche il pacchetto offensivo ha dovuto subire una rivoluzione: fuori Edin Dzeko e, dopo una lunghissima telenovela, Romelu Lukaku, dentro Marcus Thuram, anche se un attaccante in più deve arrivare per completare numericamente il reparto. Ovviamente il nome più gettonato è quello di Lautaro Martinez: vice capocannoniere della scorsa stagione con 21 gol, l’ex Racing è uno degli uomini più ricercati dell’intero campionato. La quotazione iniziale del Toro è di 37, quindi per accaparrarsi l’argentino servirà uno sforzo importante. Chi invece non è da acquistare è Joaquin Correa, che al contrario del connazionale ogni anno perde progressivamente credito: l’ex Samp e Lazio potrebbe rappresentare una scommessa, ma sarà complicato che egli possa vedere il campo con continuità.

