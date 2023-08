Fantacalcio 2023-2024, quali giocatore della Lazio bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

Con il mercato in entrata della Lazio che ancora non si è sbloccato, è inevitabile guardare alla passata stagione per provare a trarre qualche indicazione in ottica Fantacalcio.

Inoltre, considerata la tendenza di Maurizio Sarri a ricorrere ad uno scarso turnover anche il colpo principale fino ad ora dei biancocelesti Valentin Castellanos sembra destinato ad uno scarso minutaggio, a meno di problemi di Ciro Immobile. I due hanno anche quotazioni (36 il primo e 86 il secondo) che rendono complicato l’acquisto in tandem.

Mattia Zaccagni (59) è listato come attaccante e allora si potrebbe ripiegare su Felipe Anderson, centrocampista quotato 47 fantamilioni.

Dopo l’exploit dello scorso anno Ivan Provedel (40) potrebbe essere ancora una buona chiamata, ma molto dipenderà dall’equilibrio che il tecnico toscano riuscirà a trovare con il nuovo centrocampo orfano di Sergej Milinkovic-Savic.

Incognite anche su Luis Alberto. La situazione appare rientrata, ma lo spagnolo potrebbe comunque non restare a Roma e ha una quotazione importante: 52.

In attesa che arrivi il regista richiesto da Sarri, appare più sicura la candidatura di Danilo Cataldi (19) rispetto a quella di Marcos Antonio (19).

In difesa, infine, Manuel Lazzari (18) potrebbe giocare più per mancanza di alternative che per reale scelta, ma lo scorso anno non ha convinto, al contrario di Alessio Romagnoli che sembra una garanzia e non ha nemmeno un costo inaccessibile: 26 fantamilioni.

