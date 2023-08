Fantacalcio 2023-2024, quali giocatore del Milan bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

Cari amici Fantallenatori, ormai ci siamo. Manca sempre di meno in vista del via ufficiale della nuova stagione. La Serie A 2023-2024 scatterà, infatti, nel corso del prossimo weekend (quello del 19-20 agosto) e, di conseguenza, si alzerà il sipario anche sulla nuova edizione del FantaCalcio, assolutamente un “must” da non perdere.

Chi più, chi meno, siamo già tutti impegnati nella composizione delle rose o, quantomeno, in uno studio accurato della situazione. Quali giocatori comprare? Quali evitare? Quali scommesse azzardare? Domande non semplici che saranno il punto focale di ogni asta, tra certezze e improvvisazioni last-minute che spesso risolvono ogni questione.

Tra le squadre alle quali fare la maggiore attenzione non può mancare il Milan. La formazione rossonera presenta numerose novità arrivate dal mercato, con una rosa che si è ampliata e presenta diversi elementi di spicco. Tra i pali, ovviamente, non si può non partire dal portiere più quotato della Serie A, ovvero Maignan con i suoi 17 crediti. In difesa un altro elemento dal rendimento sicuro tra gol e assist è Theo Hernandez, a sua volta con 17, quindi interessante Thiaw 10. Calabria a 9 forse è evitabile vista la sua scarsa vena realizzativa, discorso simile per Florenzi (3), troppo spesso fermo ai box.

Passiamo al centrocampo. Chukwueze a 19 e Pulisic a 18 sono due elementi da non lasciarsi scappare perchè porteranno bonus. Discorso simile per Reijnders a 12, mentre si potrebbe evitare Loftus-Cheek a 13 che solitamente non porta troppi bonus. Attenzione anche a Musah, un altro centrocampista di sostanza più che da gol. Chiudiamo con l’attacco. Su Leao (31) nemmeno da discutere, mentre attenzione a Giroud. L’attaccante francese (24) è una garanzia, certo, ma ha un anno in più e ora le alternative non mancano. Per cui, perchè no? Scegliere Okafor a 16 al suo posto.

Foto: LaPresse