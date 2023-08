Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l’asta: chi acquistare con un credito, tra sorprese e scommesse per sbancare

Il fantacalcio si sta attrezzando per la stagione 2023-2024. Il calciomercato impazza, la prima giornata si avvicina così come l’asta per poter creare la nostra squadra. Con questo articolo, cercheremo di proporvi qualche nome da prendere a pochi crediti, se non addirittura ad un credito, che potrebbero togliervi più di una soddisfazione durante l’anno. Partiamo dal dire che, per questa piccola analisi, ipotizziamo una lega ad almeno otto partecipanti. Più aumentano le squadre, più aumentano anche i giocatori da acquistare e dunque si può spostare il margine di giocatori su cui si potrebbe rilanciare.

DIFENSORI – Per il pacchetto arretrato ci sono parecchi nomi su cui si potrebbe trovare qualche bella occasione a prezzo di saldo. Gabriele Zappa torna in A con il Cagliari, viene da una stagione positiva con 3 reti e un assist, il posto da titolare a destra è pressoché certo; dall’altra parte c’è Paulo Azzi, listato difensore ma con un passato anche da ala, sarebbe ottimo da completamento seppur in ballottaggio costante con Augello. In casa Udinese invece c’è Jordan Zemura, al momento il candidato principale per sostituire Udogie sull’esterno sinistro: tanta corsa e cross, può arrivare qualche assist. In sede d’asta tenderanno a dimenticarsi Lykogiannis, che al Bologna potrebbe calciare qualche punizione, così come Radu Dragusin del Genoa, confermatissimo al centro della difesa di Gilardino; fra le grandi, occhio a Malick Thiaw nel Milan, che potrebbe essere in costante lotta con Kalulu, e Bisseck nell’Inter. Soprattutto se Inzaghi dovesse attendere qualche giornata prima di buttarlo in mezzo al campo.

CENTROCAMPISTI – Più si sale, più i colpi ad un credito diventano più difficili che mai. Scommessa per cuori forti Jordi Mboula del Verona, che potrebbe ritagliarsi uno spazio nell’attacco di Marco Baroni, anche se dovrà scontrarsi con due elementi come Ngonge e Saponara (quest’ultimo potrebbe essere ‘dimenticato’, state in campana). Occhio ad Andrea Colpani del Monza: magari non ruba l’occhio come Carlos Augusto e Ciurria, ma lo scorso anno ha segnato quattro reti nell’indifferenza generale. Se vi piacciono le scommesse, pensiero anche su Arthur, che vuole tornare sé stesso alla Fiorentina, mentre Jacopo Fazzini potrebbe essere il nuovo talentino che l’Empoli metterà sul piatto assieme a Baldanzi. Nikola Moro a Bologna potrebbe trovare tanto spazio, soprattutto se Dominguez dovesse salutare, se poi volete delle scommesse (quasi) impossibili i nomi suggeriti sono Hamza Rafia del Lecce e Gaetano Oristanio del Cagliari. Quest’ultimo però potrebbe avere più spazio di quanto pensiate…

ATTACCANTI – Per trovare un attaccante titolare ad un credito, bisogna andare a scavare abbastanza in profondità nel listone. Con un paio di eccezioni, una di queste è Gerard Deulofeu: ancora ai box per problemi fisici, l’uomo fantasia dell’Udinese potrebbe essere lasciato in disparte dai vostri avversari, e se avete la possibilità di attenderlo con già quattro o cinque titolari presi, può rappresentare un vero e proprio asso nella manica. Sempre a Udine, sempre a uno, si può fare una puntatina al brasiliano Brenner, fino a un paio di anni fa considerato un talento enorme e sfoggiato a tratti anche in MLS. Solo intravisto alla Fiorentina, Josip Brekalo potrebbe fare breccia nelle difese avversarie come ai tempi del Torino, mentre Giuseppe Caso potrebbe essere quel giocatore che al Frosinone potrebbe mettersi nei radar della massima serie. Al Bologna ancora incerta la posizione di Joshua Zirkzee: panchinaro, titolare per un Arnautovic leggermente in declino o via? Se avete pazienza, fate pure. Ma potrebbe essere troppa.

Foto: LaPresse