Fantacalcio 2023-2024, El Bilal Touré è da comprare! Media gol fantastica e quanto costa

L’Atalanta cambia volto in attacco. Salutato Rasmus Hojlund, ceduto al Manchester United per la cifra monstre di 75 milioni più bonus, la Dea ha già trovato l’uomo capace di rimpiazzarlo. Il suo successore è El Bilal Touré, arrivato dall’Almeria per 28 milioni di euro, diventando così l’acquisto più oneroso della storia dei nerazzurri.

Ventidue anni il prossimo 3 ottobre, Touré era appena arrivato in Spagna, dopo essere cresciuto allo Stade Reims. Nel suo primo approccio con la Liga sono arrivati numeri interessanti, ma di sicuro non lusinghieri: 7 reti e due assist in 21 presenze, con 11 partite saltate per un infortunio muscolare. Nonostante tutto, rappresenta per il fantacalcio un profilo che potrebbe essere preso in serissima considerazione.

Per quale motivo? Semplice, è un archetipo perfetto di attaccante adatto al gioco di Gian Piero Gasperini. Esplosivo ed ipercinetico, si mangia il campo con la sua velocità di base e ci abbina una struttura fisica con cui riesce comodamente a fare a sportellate con i difensori avversari; aggiungete anche la capacità di calciare con entrambi i piedi ed il gioco è fatto. Per il mix che si ritrova potrebbe comporre con Ademola Lookman una coppia esplosiva nel 3-4-1-2 della Dea.

E poi, c’è la media gol. Le sette reti arrivano in 1272 minuti complessivi, il che significa che il maliano segna praticamente una volta ogni due partite. Davvero niente male per un calciatore che sembra avere ancora margini di miglioramento, toccherà dunque a Gasperini plasmare al meglio quello che sembra un cocktail tra Zapata e Muriel, raccogliendo le loro migliori caratteristiche in un unico corpo. Attenzione però, il mercato dell’Atalanta è ancora in evoluzione e con i soldi arrivati dalla cessione di Hojlund potrebbe arrivare anche un altro attaccante. Ecco perché il suggerimento è quello di trattarlo al fantacalcio come un terzo slot massimo se siete in dieci o più partecipanti, non spendendo più dell’8% del vostro budget. Una scommessa ad alto rischio, ma anche ad alto potenziale.

Foto: LaPresse