Fantacalcio 2023-2024, consigli per asta: gli italiani giovani e meno noti

La Serie A sta bussando alle nostre porte e ai nostri ombrelloni. Dal 19 agosto ricomincia il campionato, portandosi a braccetto anche il fantacalcio, il fantasy game più amato d’Italia. Tanti stanno organizzando la propria asta iniziale per poter costruire la propria squadra; andiamo a vedere insieme se c’è qualche giovane italiano su cui poter puntare, garantendosi magari un talento che esplode fra le mani, una delle sensazioni più belle di questo gioco.

In porta possiamo contare sul ritorno di Simone Scuffet dopo anni di esilio: l’ex Udinese arriva agli ordini di Claudio Ranieri al Cagliari per insidiare la titolarità di Boris Radunovic. Elia Caprile ha le stimmate del grande portiere, è ad Empoli per cimentarsi per la prima volta con la massima serie così che il Napoli possa valutarlo attentamente per il futuro. E poi, un nome meno scontato è quello di Luca Gemello del Torino; parte anche lui dietro Vanja Milinkovic-Savic nelle gerarchie, ma in amichevole si è ben distinto.

In difesa è tornato a fari spenti Mattia Viti: la sua annata al Nizza è stata parecchio deludente ed il giovane centrale torna al Sassuolo per rilanciarsi e ricordare a tutti il talento a propria disposizione. A Monza merita parecchia attenzione Giorgio Cittadini: una buona annata in B a Modena, che gli ha regalato la convocazione all’ultimo Europeo Under 21. Tra gli Under 19 ha invece impazzato Michael Kayode, autore del gol che ha portato gli azzurrini al successo: al momento potrebbe ricoprire il ruolo di vice Dodò sulla fascia destra.

Centrocampo che, tra i giovani nomi italiani da monitorare, vede Marco Brescianini. 23 anni, Mediano fisico (188 cm x 80 kg), lo scorso anno a Cosenza ha fatto la voce grossa in serie B e ora vuole prendersi la massima serie da protagonista. Jacopo Fazzini può essere la nuova sensation dell’Empoli, dopo l’esplosione dello scorso anno di Baldanzi, e potrebbe prendersi un ruolo da titolare; intanto però la Lazio inizia a farci un pensierino. Altro giovane di talento è Samuele Vignato: conosciamo il fratello Emanuel, mai esploso definitivamente, ma in molti dicevano che quello davvero forte fosse il calciatore in forza al Monza. Chissà che Raffaele Palladino non possa dagli uno spazio. E attenzione a

Fra gli attaccanti un posto di rilievo se lo prende Giuseppe Caso: lo scorso anno uno dei trascinatori del Frosinone di Fabio Grosso, proverà a mettere a ferro e fuoco le difese avversarie con le sue scorribande. Con lui c’era anche Samuele Mulattieri, che quest’anno è però passato al Sassuolo come contropartita nell’affare Frattesi. Con un Pinamonti non irreprensibile lo scorso anno, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Tra altri profili da attenzionare ci può essere Matteo Cancellieri: alla Lazio non ha avuto spazio, ma potrebbe salutare e finire all’Empoli, con Zanetti che potrebbe puntare sulle sue qualità.

Foto: LaPresse