Vuelta a España 2023: la tappa di domani Utel-Oliva. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Un po’ di ‘riposo attivo’ per la carovana della Vuelta a España 2023. I corridori accoglieranno il primo giorno di settembre con la Utel-Oliva di 200,8 chilometri, una frazione tra le più facili della corsa di tre settimane iberica dove vedremo, con tutta probabilità, una nuova sfida tra i velocisti. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) non vorrà farsi sfuggire l’occasione della tripletta, con i suoi avversari, tra cui Alberto Dainese (Team DSM-firmenich) ed il sorprendente Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) che proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote.

PERCORSO

Frazione suddivisa in due parti. I primi 114 chilometri vivono un po’ di saliscendi, ma alquanto morbidi, incapaci di creare vere e proprie problematiche agli uomini del gruppo. Toccata Valencia al chilometro 123, il percorso diventa completamente piatto fino al traguardo; le insidie possono essere rappresentate dal vento e dalla curva ad angolo retto a 300 metri dalla linea dell’arrivo, poco prima della volata.

ALTIMETRIA

VUELTA A ESPAÑA 2023, COME VEDERE LA SETTIMA TAPPA

La settim tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:45.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Venerdì 1 settembre

Settima tappa: Utel-Oliva (200,8 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario d’arrivo: 17.30 circa

