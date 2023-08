F1, Sergio Perez: “Ho molta fiducia per questo weekend, fare una bella qualifica sarà cruciale”

Il lungo weekend del Gran Premio d’Italia 2023 si è aperto quest’oggi per la Formula Uno a Monza con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui tra gli altri ha parlato anche Sergio Perez. Il messicano della Red Bull è secondo in campionato a 138 punti dal leader Max Verstappen e sarà sicuramente uno degli osservati speciali nella lotta per il podio sul tracciato brianzolo.

“Questa pista offre l’opportunità di essere molto veloci, la frenata in curva 1 è sempre impegnativa. Monza mette a nudo i punti deboli delle macchine, specialmente in gara quando c’è maggiore degrado le corse sono più imprevedibili sotto questo aspetto, ma è sempre bello gareggiare qui“, dichiara Checo alla vigilia delle prime prove libere.

“È molto difficile fare previsioni sul margine che possiamo avere sugli altri, questo è un circuito molto diverso da tutti quelli affrontati in precedenza. Ho molta fiducia per la gara e spero di vivere un weekend lineare. Con la nuova allocazione delle gomme si preannuncia una qualifica molto impegnativa. Fare una bella qualifica sarà cruciale e speriamo di ottenere un bel risultato“, aggiunge Perez alla stampa.

Sulle incredibili prestazioni del suo compagno di squadra: “Il livello al quale sta guidando Max è estremo. Si esprime sempre al 100% ogni weekend ed in ogni condizione, è davvero difficile da vedere in un compagno di squadra. Non importa cosa succede, se c’è un piccolo o un grande margine, lui è sempre riuscito ad estrarre il massimo da sé stesso e dalla macchina in tutti i weekend“.

Foto: Lapresse