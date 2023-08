F1, Charles Leclerc: “Speriamo di lottare per il podio a Monza, ma la macchina è imprevedibile”

Siamo alla vigilia del week end del GP d’Italia, a Monza. Nell’appuntamento del Mondiale 2023 di F1, il Tempio della velocità è pronto per accogliere gli appassionati e la Ferrari cercherà di elevare il proprio livello in una stagione con poche soddisfazioni.

Dopo il deludente risultato a Zandvoort (Paesi Bassi), Charles Leclerc confida nel fine-settimana brianzolo per tornare a sorridere: “E’ una gara diversa dalle altre. Guidare la Ferrari è un privilegio e l’affetto c’è ovunque, ma qui… Speriamo di ottenere un buon risultato“, le parole del monegasco in conferenza stampa, con una tenuta particolare.

La Rossa, infatti, ha deciso di riproporre il giallo sugli outfit indossati dai piloti, un po’ come era accaduto già l’anno passato per l’anniversario della scuderia di Maranello. Non è un caso che ci sarà una livrea particolare sulle due SF-23 per onorare la vittoria della 24 Ore di Le Mans.

In tema di aspettative, le idee di Leclerc sono le seguenti: “La situazione è chiara su ciò che ci manca, la macchina è imprevedibile e a volte è dura da guidare per i cambi di bilanciamento improvvisi. Su questo dobbiamo lavorare. Non è una pista come Spa, ma Monza ha delle caratteristiche simili e speriamo di poter lottare per il podio. Darò tutto”.

Foto: LaPresse