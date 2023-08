F1, Montezemolo sulla Ferrari: “Dispiace siano così contenti per un terzo posto”

Un periodo difficile. In questi termini si è espresso, intervistato dal Quotidiano Nazionale, l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, parlando proprio della Rossa in F1. Una stagione nella quale la scuderia di Maranello ha ottenuto solo tre podi e, a detta dell’ex n.1 del Cavallino Rampante, non si può certo sorridere.

Nell’ultimo GP disputato a Spa-Francorchamps (Belgio), il monegasco Charles Leclerc si è classificato terzo, regalando un po’ di sollievo dopo le sofferenze in Gran Bretagna e in Ungheria. A questo proposito, Montezemolo ha analizzato la situazione.

“Sa cosa mi dispiace? Che si festeggi per un terzo posto, come a Spa. Questo non è da Ferrari ed Enzo Ferrari non lo avrebbe accettato mai. Perdere si può, ma da protagonisti, non da comparse“, ha dichiarato il manager nostrano.

Tiene banco anche il rinnovo del contratto di Leclerc: “Certamente lo confermerei. È bravo e non credo siano liberi piloti più forti di lui. Ma nel presente, chi guida la Rossa è l’ultimo dei problemi“, la sottolineatura di Montezemolo sulle mancanze della vettura.

