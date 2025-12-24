Montezemolo non fa sconti alla Ferrari: “Più probabile che vinca il Bologna lo scudetto che la Rossa il Mondiale di F1”

Dubbi e perplessità non mancano sotto l’insegna del Cavallino Rampante. E’ quanto emerge dal pensiero di chi, in passato, ha occupato una posizione piuttosto importante in Ferrari. Si parla dell’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo, di fatto l’ultimo massimo dirigente della Rossa a potersi fregiare dell’iride nel 2007 in F1 col finlandese Kimi Raikkonen e nel 2008, parlando in quest’ultimo caso del titolo dei Costruttori.

Una stagione 2025 molto deludente quella del Cavallino, senza vittorie nelle gare domenicali e con confusione a regnare sovrana. Non è un caso che spesso le dichiarazioni dei due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, siano andate in contrasto con le valutazioni del Team Principal, Frederic Vasseur.

Una base che non appare così solida, dunque, e può far preoccupare i tifosi della Ferrari per il 2026, annata di grandi cambiamenti. Si fa riferimento all’adozione di un nuovo regolamento tecnico, che prevede monoposto e power unit nuove e con parametri differenti. A questo proposito, Montezemolo, intervistato dal collega Leo Turrini per il Quotidiano Nazionale, è stato molto diretto sull’attuale situazione della Rossa.

Presente a Riyadh per la finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, vinta poi dai partenopei, l’ex numero uno di Maranello ha risposto così alla domanda: “Se vincerà prima lo scudetto il Bologna o la Ferrari il Mondiale di F1? Con l’aria che tira a Maranello, fa prima il Bologna…“. Vittoria del campionato italiano che i rossoblu hanno ottenuto l’ultima volta nel 1964. Vedremo se la previsione del manager italiano si rivelerà esatta e se il digiuno della Ferrari si protrarrà ulteriormente.