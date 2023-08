F1, Max Verstappen: “Monza sarà una buona pista per noi. Pensavo che il record di Vettel fosse irraggiungibile”

“La gente è ovviamente autorizzata a sperare il contrario, ma penso che questa per noi sarà una buona pista“, così Max Verstappen alla vigilia delle prove libere del Gran Premio d’Italia 2023. Il fenomeno neerlandese della Red Bull, ormai lanciatissimo verso il terzo titolo mondiale di seguito in Formula Uno, si presenta a Monza con l’obiettivo di raggiungere quota 10 successi consecutivi e stabilire così un nuovo record in solitaria.

“Non avrei mai pensato di arrivare a vincere nove GP di fila. Ricordo quando fece il record Sebastian (Vettel, ndr) e pensavo che nessuno lo avrebbe mai più raggiunto. Ovviamente cercherò di vincere la decima, ma è più la voglia di vincere la singola gara che il numero 10. Il successo più difficile sin qui? È stata quello dello scorso weekend, a Zandvoort, per tutti i problemi che c’erano legati al maltempo e alla pioggia“, spiega il figlio di Jos alla stampa.

Sulle dichiarazioni di Toto Wolff, che aveva definito bizzarro il gap abissale tra Max e Checo a Zandvoort, suggerendo tra le righe un possibile trattamento di favore nei confronti dell’olandese da parte di Red Bull: “Ca**ate. Non è così. Io guido la macchina nel modo più veloce possibile. Mi limito a dire: ‘Progettatemi la macchina più veloce possibile e io la guiderò’, perché ogni anno la macchina si guida in modo un po’ diverso. La gente mi chiede quale sia il mio stile di guida, ma io non ne ho uno in particolare. Mi adatto a ciò che mi serve per andare veloce. Per me è molto importante essere in grado di adattare il tuo stile di guida alle esigenze della vettura”.

Sull’eventualità di avere in futuro il suo amico Lando Norris come compagno di squadra: “Lui ha firmato un contratto a lungo termine con McLaren. Probabilmente non è stata la cosa più furba da fare dal suo punto di vista. Tra di noi abbiamo un bellissimo rapporto, lui è uno dei migliori piloti in griglia e sarebbe bello essere in squadra insieme. Ma al momento non è possibile”

Foto: Lapresse