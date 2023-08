F1, Carlos Sainz: “Resto alla Ferrari fino alla fine del 2024”

Una giornata speciale a Monza, nella vigilia del week end del GP d’Italia. La Mercedes ha annunciato il rinnovo di contratto dei piloti, per cui Lewis Hamilton continuerà a far coppia con George Russell e proseguirà nella propria carriera nonostante l’avvicinarsi dei 40 anni. Un qualcosa che lo accomuna al suo eterno rivale Fernando Alonso, alfiere dell’Aston Martin.

Legato a questo discorso, Carlos Sainz ha detto la sua ai microfoni di MARCA: “Correre a 40 anni? Se dovessi essere come Nando e Lewis potrebbe anche essere, dipende dalle condizioni nelle quali sarò, dal punto di vista fisico e mentale“, ha affermato lo spagnolo della Ferrari. Un fine-settimana speciale, come sempre, quello brianzolo per la Rossa in un anno in cui di sorrisi ce ne sono stati pochi.

A questo proposito, tanto si sta parlando del futuro di Sainz a Maranello e lui ha sottolineato: “Resterò in Ferrari fino alla fine del 2024, quando scade il mio contratto. Non vale la pena commentare le voci che riguardano quanto accadrà in seguito“, ha tagliato corto Carlos, in riferimento ai rumours su un suo possibile approdo nel 2026 in Audi.

In merito alle aspettative nel Tempio della velocità, lo spagnolo non si pronuncia: “Non sappiamo cosa aspettarci perché tante variabili possono far pendere la bilancia da una parte o dall’altre. A parte la Red Bull, penso che ci saranno tante macchine molto vicine e quindi sarà una dura lotta. Mi auguro di avere un feeling con la vettura simile a quello di Spielberg e di Spa e non come a Zandvoort“.

A conclusione, Sainz ha poi specificato qual è l’approccio della Ferrari in questa seconda parte di stagione: “Stiamo affrontando questa fase del campionato per testare parti della vettura 2024 che dovrebbero e devono essere uno step in avanti per andare in una direzione diversa rispetto all’attualità. Dobbiamo comprendere al meglio la situazione per essere pronti all’anno venturo. Qui è speciale correre con questa squadra. L’anno passato per poco ho mancato il podio, mi auguro di avere un passo che possa consentirmi di essere in top-3“.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI