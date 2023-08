IndyCar, Palou pronto per chiudere i giochi a Portland con una gara d’anticipo

Primo match point per Alex Palou a Portland. Lo spagnolo di Ganassi si prepara per festeggiare il secondo titolo in carriera con una prova d’anticipo, una missione non impossibile dopo la nuova significativa performance del Gateway al termine di un evento dominato dal compagno di squadra Scott Dixon.

Il veterano neozelandese è attualmente anche l’unico rivale del catalano, attualmente al top con 74 punti di vantaggio e 100 ancora a disposizione. I due si daranno sicuramente battaglia anche nello Stato dell’Oregon anche se è chiaro che per il sei volte campione sarà molto complesso protrarre il duello per il campionato all’ultima decisiva sfida di Laguna Seca.

Scott McLaughlin (2022), Alex Palou (2021), Will Power (2019) e Takuma Sato (2018) hanno vinto negli ultimi anni un evento che si terrà all’interno del Portland International Raceway, percorso permanente che si articola in 12 pieghe e 1.967 miles (3.166 km).

Attenzione a Josef Newgarden #2, portacolori di Penske che ha perso ogni chance di lottare per la vittoria finale dopo l’uscita di scena al Gateway. Il nativo di Nashville ha dovuto arrendersi dopo aver provato in tutti i modi di tornare al successo dopo un fine settimana da dimenticare nel road course di Indianapolis nella penultima prova d’agosto.

Come sempre sono molte le sorprese che possono arrivare nella specifica pista di Portland. Menzione d’onore in merito per il francese Romain Grosjean. L’alfiere di Andretti potrebbe disputare a settembre le ultime gare in IndyCar, il proprio posto potrebbe essere infatti presto dallo scandinavo Marcus Ericsson che da Ganassi si appresta per cambiare casacca. Non conosciamo altri dettagli in merito, ma non è detto che il transalpino possa restare nella categoria americana visto l’imminente impegno con Lamborghini nella top class dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e del FIA World Endurance Championship.

